Los Angeles - Das Angebot für ihre Rolle im neuen „Superman“-Film bekam US-Schauspielerin Rachel Brosnahan an einem eher ungünstigen Ort. „Ich war in SoHo, in einer öffentlichen Toilette“, erzählte die 34-Jährige in der „Today Show“ beim US-Sender NBC. „Ich hatte mein Telefon in der Hand“ - in dem Moment sei auf dem Display der Name von „Superman“-Regisseur James Gunn erschienen.

„Ich dachte: "Ich muss da rangehen. Was soll ich tun?" und betete einfach, dass hinter mir keine Toilette gespült wird. Und er sagte: "Würdest du gerne Lois Lane sein?"“ Nachdem sie „Ja“ gesagt habe, habe tatsächlich jemand hinter ihr jemand die Toilette gespült.

Brosnahan spielt in dem neuen „Superman“-Film Supermans Freundin Lois Lane. David Corenswet ist in dem Film erstmals in der Rolle des Superhelden im blau-roten Kostüm zu sehen, Nicholas Hoult tritt als sein Widersacher Lex Luthor auf.



Brosnahan wurde in Deutschland vor allem durch die Serie „House of Cards“ bekannt. Außerdem verkörperte sie die Titelrolle in der Serie „The Marvelous Mrs. Maisel“.