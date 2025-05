Wien - Der deutsche Filmemacher Christian Petzold (64) ist neuer Präsident der internationalen Filmfestspiele Viennale in Wien. Es sei vielleicht „das am besten kuratierte Festival“, sagte der Regisseur („Die innere Sicherheit“, „Barbara“, „Roter Himmel“) in einer Mitteilung. Das Publikumsfestival, das jährlich im Oktober stattfindet, verzichtet auf Starrummel und bildet die aktuelle künstlerische Filmszene auch außerhalb des Westens ab. Im Vorjahr wurden etwa 76.000 Besucherinnen und Besucher gezählt.

Der in Berlin lebende Petzold hatte zuletzt in Cannes seinen neuesten Streifen „Miroirs No. 3“ mit Paula Beer präsentiert. In Wien werde der Regisseur „eine inspirierende Energie und Perspektive in diese Zeit einbringen, in der das Gespräch über Kino und Kultur so komplex ist“, sagte Viennale-Intendantin Eva Sangiorgi.

Petzold folgt als Festival-Präsident auf den österreichisch-amerikanischen Produzenten Eric Pleskow, der in Hollywood unter anderem „Amadeus“, „Der mit dem Wolf tanzt“ und „Das Schweigen der Lämmer“ herausgebracht hatte. Nach Pleskows Tod im Jahr 2019 hatte die Viennale zunächst keinen neuen Präsidenten.