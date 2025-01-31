In der MDR-Talkshow "Riverboat" plaudern die Moderatoren Kim Fisher und Klaus Brinkbäumer am Freitag, dem 21. November, wieder mit zahlreichen Prominenten. Dabei begrüßen sie unter anderem Ina Müller und André Lange.

"Riverboat" am Freitag: Diese Promis geben Einblicke in ihr Leben

Kim Fisher moderiert die MDR-Sendung "Riverboat" - am 21. November begrüßt sie wieder zahlreiche prominente Gäste.

Leipzig. – Die Moderatoren Kim Fisher (56) und Klaus Brinkbäumer (58) begrüßen in der MDR-Talkshow "Riverboat" am Freitag, dem 21. November, wieder zahlreiche Gäste. Die Sendung wird am 22 Uhr ausgestrahlt.

Ina Müller zu Gast in der MDR-Talkshow "Riverboat"

Ina Müller (60), geboren in Köhlen, begann als pharmazeutisch-technische Assistentin. 1994 gründete sie gemeinsam mit Edda Schnittgard das Kabarett-Duo "Queen Bee", das bis 2005 erfolgreich unterwegs war.

Moderatorin und Sängerin Ina Müller ist am Freitag, dem 21. November 2025, zu Gast im Riverboat. (Foto: Imago/Future Image)

Danach startete sie ihre Solokarriere, wurde durch plattdeutsche Programme bekannt und moderiert seit 2007 die Kultshow "Inas Nacht".

Für die Late-Night-Show erhielt sie 2008 den Deutschen Fernsehpreis, 2009 den Deutschen Comedypreis und 2010 den Grimme-Preis.

André Lange nimmt auf dem Talk-Sessel im "Riverboat" Platz

André Lange (52) begann als Achtjähriger in der DDR mit dem Rennrodeln. 1993 wechselte er zum Bobsport. Er wurde einer der erfolgreichsten Bobpiloten Deutschlands.

Er gewann viermal eine goldene und einmal eine silberne Medaille bei den Olympischen Spielen.

André Lange gilt als einer der erfolgreichsten Bobpiloten. (Foto: Imago/Camera 4)

Dazu kommen zahlreiche Welt- und Europameistertitel sowie Weltcup-Gesamtsiege. 2010 beendet Lange seine Karriere als Bobpilot.

Anschließend arbeitete er als Trainer für den Bob- und Schlittenverband Deutschlands (BSD). Auch leitete er das Wintersportzentrum Oberhof und war Trainer der Bobteams von Südkorea und China.

Das sind die Gäste auf dem "Riverboat" am Freitag, dem 21. November

Ina Müller – Sängerin und Moderatorin

– Sängerin und Moderatorin André Lange – ehemaliger Bobpilot

– ehemaliger Bobpilot Walter Plathe – Volksschauspieler

Volksschauspieler Lutz van der Horst – Comedian, Reporter und Autor

Comedian, Reporter und Autor Tony Bauer – Comedian mit Kurzdarmsyndrom

Comedian mit Kurzdarmsyndrom Oskar Oschem & Pepe Rittirsch – Insta-Kids aus Rudolstadt in Thüringen

Insta-Kids aus Rudolstadt in Thüringen Diana Körner – Schauspielerin

Die MDR-Talkshow "Riverboat" wird in Leipzig produziert. Neben Kim Fisher übernehmen im Wechsel Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert die Moderation.

Die nächste Sendung wird am 21. November um 22 Uhr im MDR ausgestrahlt.