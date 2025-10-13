Der gebürtige Niepser Phillip Maaß war als Tischlergeselle mehr als drei Jahre auf Wanderschaft. In der MDR-Talkshow Riverboat erzählte er jetzt von seinen Erfahrungen und davon, nach welchen Regeln die Walz abläuft.

Phillip Maaß (rechts), der als Tischlergeselle mehr als drei Jahre auf Wanderschaft quer durch Europa war, erzählte im MDR-"Riverboat" über seine Erfahrungen und die Regeln, die „auf der Walz“ gelten.

LEIPZIG/NIEPS. - Drei Jahre und zwei Monate war Phillip Maaß als Tischlergeselle auf Wanderschaft quer durch Deutschland und Europa. Jetzt hat es der gebürtige Niepser, der inzwischen im Landkreis Fulda nahe der thüringischen Grenze lebt, mit seinen Erlebnissen während der Walz sogar in die MDR-Talkshow Riverboat geschafft. Am Freitagabend erzählte er dort, was es mit dem alten Handwerksbrauch auf sich hat und wie er dabei sogar sein Glück gefunden hat.