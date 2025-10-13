weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Klötze
    4. >

  4. Altmärker packt im Riverboat aus: Wieviel Schlüppis kommen in einen „Charlottenburger“?

Eil:
Fiedler-Aus beim FCM: Verein zieht Reißleine
Fiedler-Aus beim FCM: Verein zieht Reißleine

Altmärker packt im Riverboat aus Wieviel Schlüppis kommen in einen „Charlottenburger“?

Der gebürtige Niepser Phillip Maaß war als Tischlergeselle mehr als drei Jahre auf Wanderschaft. In der MDR-Talkshow Riverboat erzählte er jetzt von seinen Erfahrungen und davon, nach welchen Regeln die Walz abläuft.

Von Walter Mogk 13.10.2025, 06:00
Phillip Maaß (rechts), der als Tischlergeselle mehr als drei Jahre auf Wanderschaft quer durch Europa war, erzählte im MDR-"Riverboat" über seine Erfahrungen und die Regeln, die „auf der Walz“ gelten.
Phillip Maaß (rechts), der als Tischlergeselle mehr als drei Jahre auf Wanderschaft quer durch Europa war, erzählte im MDR-"Riverboat" über seine Erfahrungen und die Regeln, die „auf der Walz“ gelten. Screenshot: ARD Mediathek

LEIPZIG/NIEPS. - Drei Jahre und zwei Monate war Phillip Maaß als Tischlergeselle auf Wanderschaft quer durch Deutschland und Europa. Jetzt hat es der gebürtige Niepser, der inzwischen im Landkreis Fulda nahe der thüringischen Grenze lebt, mit seinen Erlebnissen während der Walz sogar in die MDR-Talkshow Riverboat geschafft. Am Freitagabend erzählte er dort, was es mit dem alten Handwerksbrauch auf sich hat und wie er dabei sogar sein Glück gefunden hat.