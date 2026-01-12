Die Australierin Rose Byrne gewinnt ihren ersten Golden Globe. Sie setzt sich damit gegen mehrere Hollywood-Stars durch.

Los Angeles - Die australische Schauspielerin Rose Byrne hat den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie gewonnen. Die 46 -Jährige wurde für ihre Rolle als überforderte Mutter in dem Comedy-Drama „If I Had Legs I’d Kick You“ geehrt. Sie setzte sich gegen fünf Mitstreiterinnen durch, darunter Hollywood-Stars wie Cynthia Erivo (39, „Wicked: Teil 2“), Kate Hudson (46, „Song Sung Blue“) und Emma Stone (37, „Bugonia“).

Die Verleiher der Golden Globes gaben die Preisträger in 28 Kategorien in der Nacht zum Montag in Beverly Hills bekannt. Die 83. Trophäen-Gala wurde live vom US-Sender CBS ausgestrahlt.