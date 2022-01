Die RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet am Freitag. Die wichtigsten Infos zur aktuellen Staffel.

Halle (Saale)/DUR/acs - Es geht los: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet am Freitag um 21: 30 Uhr auf RTL. Die beliebte Fernsehsendung hat wie immer im Voraus schon für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Wir verraten, was man zur aktuellen Staffel wissen muss.

Wo findet das Dschungelcamp 2022 statt?

Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Show nicht wie üblich im australischen Dschungel stattfinden. Nachdem im Jahr 2021 eine Ersatzshow bei Köln stattfand, wurde die Show dieses Jahr nach Südafrika verlegt.

Dschungelcamp 2022: Die Kandidaten

Die Kandidaten, die in den Dschungel Südafrikas einziehen, stehen bereits seit einer Weile fest. Ursprünglich waren sechs Frauen und sechs Männer in diesem Jahr aufgestellt. Neben Anouschka Renzi, Tina Ruland, Harald Glööckler und Filip Pavlović, ziehen auch Eric Stehfest, Janina Youssefian, Tara Tabitha, Peter Althof, Jasmin Herren, Linda Nobat und Manuel Flickinger in den Dschungel.

Lucas Cordalis fällt aus

Auch Lucas Cordalis sollte eigentlich in den Dschungel ziehen- jedoch wurde der Sänger nach der Einreise nach Südafrika positiv auf Corona getestet. Damit fällt er aus und wird nicht am Dschungelcamp teilnehmen.

Christin Okpara wurde ersetzt

Ursprünglich sollte eigentlich auch Jasmin Okpara am Dschungelcamp teilnehmen. Nachdem jedoch der Verdacht bestand, dass sie ihren Impfpass gefälscht habe, wurde sie durch Jasmin Herren ersetzt.

Luxusgegenstände der Dschungel-Stars

Neben Talismanen und Kopfkissen werden auch Vaseline und Mundspray eingepackt. Harald Glööckler findet nämlich nichts schlimmer als Mundgeruch. Und die Vaseline braucht Linda Nobat für ihre trockene Haut.

Dschungelcamp 2022: Moderation

Wie üblich moderieren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich die beliebte Dschungelshow. Mit spitzen Kommentaren begleiten sie dabei die Dschungel-Stars bei ihren Prüfungen und kommentieren das Verhalten der Promis im Camp.

Auch Dr. Bob ist wie immer mit dabei. Er hat im Interview mit RTL einen Ausblick auf die diesjährige Staffel gegeben. Besonders auf die Tiere, die sich von denen in Australien unterscheiden, freut er sich.

Dr. Bob: „Das wird die beste Staffel!"

Er erzählt: „Das Camp hier unterscheidet sich nicht so sehr von dem in Australien. Es hat ein etwas mehr Fläche und der Fluss ist größer. Vor allem die tierischen Überraschungen, die auf unsere Camper warten, sind anders. Oberhalb des Flusses leben Nilpferde und viele neugierige Affen. Wenn die erstmal mitbekommen, dass es im Camp Nahrung gibt…“.

„In Südafrika sind Skorpione und Schlangen die größte Gefahr für die unsere Stars. Wir haben ihnen bereits erklärt, wie vorsichtig sie im Camp sein müssen. Uns ist es wichtig, ihnen klar zu machen, dass sie nicht in einem Studio leben, sondern in der echten Wildnis", so Dr. Bob.

Er ist sich sicher, dass die kommende Staffel die beste überhaupt wird. „Ich durfte alle Stars schon kennenlernen. Noch nie haben so viele von ihnen nur ein Ziel gehabt: Die Dschungelkrone. Fast jeder will gewinnen. Das ist eine sehr ehrgeizige Gruppe mit extrem starken Charakteren. Ich freue mich sehr auf die kommenden Wochen", erzählt er.