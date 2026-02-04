Scarlett Johansson lässt sich auf den vielleicht düstersten Filmstoff ihrer Laufbahn ein. Nun bekommt der Hollywood-Star für eine „Exorzist“-Verfilmung prominente Verstärkung.

Los Angeles - Die Star-Besetzung für eine geplante „Exorzist“-Verfilmung wächst weiter an. Neben Scarlett Johansson (41, „Black Widow“) stößt der britische Schauspieler Chiwetel Ejiofor (48, „Bridget Jones: Verrückt nach ihm“, „12 Years a Slave“) dazu, wie US-Branchenblätter berichteten. Die Produzenten planen einen Kinostart für März 2027, die Dreharbeiten sollen in Kürze in New York beginnen. An der Seite von Johansson und Ejiofor spielen auch Diane Lane (61, „Untreu“) und der britische Newcomer Jacobi Lupe („Hamnet“) mit.

Der Horrorfilm „Der Exorzist“ (1973) von William Friedkin zählt zu den Kultklassikern des Kinos schlechthin. Linda Blair spielte damals ein von Dämonen besessenes Mädchen, Ellen Burstyn mimte ihre Mutter.

Mike Flanagan (47), der zuletzt die Stephen-King-Verfilmung „The Life of Chuck“ (2024) mit Ejiofor und Tom Hiddleston ins Kino brachte, ist bei dem Projekt als Regisseur, Autor und Produzent tätig. Details über den Inhalt wurden zunächst nicht bekannt. Der Film sei im „Exorzist“-Universum angesiedelt, soll aber weder ein Remake des Klassikers noch eine Fortsetzung des letzten Gruselstreifens „Der Exorzist - Bekenntnis“ von 2023 sein, hieß es.

Zwei Oscars für das Original

Der Original-Streifen von Regisseur Friedkin (1935 - 2023) um exorzistische Praktiken zweier Priester war für zehn Trophäen bei der Oscar-Verleihung 1974 nominiert worden und holte am Ende die Preise für das beste Drehbuch und den besten Ton. Es gab mehrere Fortsetzungen, die aber nicht an den Erfolg des Originals anknüpfen konnten. Flanagan verfilmte vor „The Life of Chuck“ schon Stephen Kings Horrorromane „Doctor Sleep“ und „Das Spiel“ sowie „Ouija: Ursprung des Bösen“.