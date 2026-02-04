Gil Ofarim hat sich an Tag zwölf im Dschungelcamp erstmals etwas deutlicher zum sogenannten Davidstern-Skandal geäußert und sich überraschend entschuldigt. Jedoch anders als von vielen Zuschauern erwartet. Die Ibes-Fans reagieren fassungslos.

Nach Davidstern-Skandal: Gil Ofarim entschuldigt sich - aber nicht beim Betroffenen

Im Dschungelcamp kommt es zur lang erwarteten Entschuldigung von Gil Ofarim, die jedoch für neue Diskussionen sorgt.

Magdeburg/Halle (Saale). - Am zwölften Tag im Dschungelcamp hat sich Gil Ofarim nun doch noch zum sogenannten Davidstern-Skandal geäußert. Überraschenderweise brachte der Musiker eine Entschuldigung hervor, was viele Ibes-Fans schon seit Camp-Beginn erwartet hatten. Die fiel allerdings etwas anders aus, als viele gehofft hatten.

Gil Ofarim im Dschungelcamp: erste Entschuldigung an Tag zwölf

Der Entschuldigung vorausgegangen war ein Spiel unter den Teilnehmern der diesjährigen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Dabei mussten die Camper den anderen Promis Tier-Trophäen überreichen, die zum jeweiligen Star passen. Stephen Dürr entschied sich bei Gil Ofarim für ein Chamäleon und verwies dabei auf den Hotel-Vorfall 2021 in Leipzig.

Dürr sagte, er selbst habe in Leipzig ein großes Netzwerk, da er sieben Jahre in der Stadt "In aller Freundschaft" gedreht habe. "Ich glaube, dass es nicht gut ist, dass du meiner Meinung nach wie ein Chamäleon agierst, weil du eine extreme Erwartungshaltung nach draußen gesendet hast", so der Schauspieler. "Es ist Lieferzeit. Er muss liefern", weitete Dürr seine Aussage im Dschungeltelefon aus.

Was folgte, war eine Entschuldigung seitens Ofarims. "Der Vorfall ereignete sich in Leipzig, aber der Vorfall und alles das, was ich dazu sagen darf, hatte nie etwas mit der Stadt Leipzig zu tun. Es hatte nie etwas mit dem Bundesland Sachsen zu tun." Es sei nicht seine Intention gewesen, die Bürger zu verletzen, so Ofarim.

Zuschauer-Reaktion nach Entschuldigung von Ofarim fallen negativ aus

Die Zuschauer warten also weiterhin vergeblich darauf, dass sich Ofarim während des Dschungelcamps öffentlich bei dem Hotelmitarbeiter entschuldigt. Ihren Unmut darüber machen sie auf Instagram Luft.

"Sorry, das war an Lächerlichkeit auch gar nicht mehr zu überbieten. Da wird man echt sauer", heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Ein anderer Dschungelcamp-Fan schreibt: "Gil entschuldigt sich bei einer ganzen Stadt, nein, bei einem ganzen Bundesland, bei allen außer bei dem Betroffenen."

Auch der Influencer und Ex-Bachelor Andrej Mangold findet Ofarims Aussagen komisch. Er sagte: "Wieso kommt dann im Anschluss eine Entschuldigung an Leipzig und Sachsen? Bin maximal verwirrt, welche Wahrnehmung er hat."

Gil Ofarim: Davidstern-Skandal erschütterte ganz Deutschland

Zum Hintergrund: 2021 beschuldigte Gil Ofarim einen Mitarbeiter eines Hotels in Leipzig, ihn aus antisemitischen Gründen abgewiesen zu haben. Er behauptete in einem viral gegangenem Video, seine Davidstern-Kette offen getragen zu haben.

Videoaufnahmen und Zeugenaussagen ergaben jedoch ein anderes Bild und lieferten keine Beweise für den entsprechenden Vorfall. Die Empörung in Deutschland war riesig.

In einem Strafverfahren wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung räumte Ofarim 2023 ein, dass die Vorwürfe gegen ihn zutreffen. Gegen Zahlung einer Geldauflage wurde das Verfahren eingestellt.