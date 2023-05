Viele Menschen haben ungewöhnliche Freizeit-Beschäftigungen. Wie steht es um die Hauptdarsteller von „Ein Fall für zwei“, die in der neuen Staffel in der Welt von Hobby-Archäologen ermitteln?

Berlin - Der ZDF-Krimiklassiker „Ein Fall für zwei“ geht heute (20.15 Uhr) in eine neue Staffel. Diesmal müssen Privatdetektiv Leo Oswald (Wanja Mues), Rechtsanwalt Benni Hornberg (Antoine Monot, Jr.) und Staatsanwältin Claudia Strauss (Bettina Zimmermann) in der Welt der sogenannten Sondengänger ermitteln - Hobby-Archäologen, die mit Detektoren den Boden absuchen.

Haben die drei Hauptdarsteller ähnlich schräge Hobbys? Die Deutsche Presse-Agentur hat sie gefragt.

Sammeln, Zeichnen und Co

„Ich bin immer auf der Suche nach 20er-Jahre-Klamotten“, sagte Wanja Mues dazu. Antoine Monot, Jr. hingegen ist privat ein riesiger Technik-Freund: „Ich digitalisiere alles, was ich habe. Mein Gedächtnis funktioniert so, dass ich sehr gut mit einer digitalen Ablage zurecht komme, sobald ich allerdings Papier vor mir habe, bin ich oft ratlos, mache Haufen und weiß schon nach kurzer Zeit nicht mehr wo was ist. Digital kann ich mir das alles merken. Es entspricht anscheinend mehr der Art, wie mein Gedächtnis funktioniert.“

Bettina Zimmermann macht ungewöhnliche Zeichnungen: „So direkt schräg ist das Hobby vielleicht nicht, aber ich zeichne gerne Grundrisse von Wohnungen und Häusern für Familie und Freunde. Entweder von Neubauten oder von alten Wohnungen, die ich vom Grundriss her umgestalte. Dabei kann ich wunderbar entspannen.“

Die Story des Falls

Und so geht es an diesem Freitag weiter: Ein Streit zwischen den Brüdern (Elias Nicolas Schwarzbürger) und Johann (Ludwig Trepte) eskaliert. Am nächsten Tag wird Elias tot aufgefunden, der Verdacht fällt auf Johann. Anwalt Benni Hornberg übernimmt seine Verteidigung.

Gemeinsam mit Leo Oswald versucht Benni, Johanns Unschuld zu beweisen. Die Brüder, zwei Hobby-Archäologen, sind beim Sondengehen offenbar auf einen interessanten Fund gestoßen. Leo taucht ein ins Sondengängermilieu.

Der erfolglose Sondler Mario Karl (Kai Schumann) war wenig erfreut, dass sich die Brüder in seinem Revier rumtrieben. Auch die Antiquarin Elke Rühl (Adriana Altaras) scheint verwickelt zu sein. Und was hatte der Weinhändler Hademar Steiner (August Zirner) am Tatabend an der Baustelle zu suchen, auf der Elias gefunden wurde?

Apropos Suchen im Erdreich - da hat Bettina Zimmermann so einige Erfahrung: „Bei der Gartenarbeit habe ich schon so einiges verloren und suche die Dinge teilweise bis heute: Gartenschere, Brille und Kaffeebecher. Vielleicht wächst ja mal ein Brillenkaffeebaum.“