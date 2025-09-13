Jeden Tag ein bisschen Raab: Der Entertainer will überraschend schon am Montag zur Primetime mit seiner neuen Show auf Sendung gehen. „Wer wird Millionär?“ muss dafür weichen.

Köln - Die neue Show von Stefan Raab soll in der kommenden Woche schon am Montag starten. Los gehe es mit der 15-minütigen Live-Sendung um 20:15 Uhr, teilte RTL am Abend in einer Pressemitteilung mit. Die bisher für den Sendeplatz eingeplante Show „Wer wird Millionär?“ wird demnach im Anschluss gezeigt.

Schon in den vergangenen Tagen hatte der 58-jährige Raab auf seinem Instagram-Account häppchenweise verkündet, auch am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag auf Sendung gehen zu wollen. Zuvor hatte er mehrere schwarze Kacheln gepostet und diese mit rätselhaften Kommentaren versehen - etwa mit „.182.012“ oder „+-*=:“.

„Jeden verdammten Tag. Supergeil, oder?“

Die neue Sendung heißt „Die Stefan Raab Show“ und ist nach Angaben von Raab und RTL auf dem Sender sowie auf der Streaming-Plattform RTL+ zu sehen. „Ich bin hier jeden Abend der Woche am Start. Jeden verdammten Tag. Supergeil, oder?“, zitierte RTL den Entertainer am Samstagabend.