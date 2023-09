Eine neue Kommissarin in der ZDF-Krimireihe „Stralsund“ stößt auf viel Interesse. Da hatte die Konkurrenz am Samstagabend keine Chance.

Berlin - Der erste Auftritt der neuen „Stralsund“-Kommissarin Jule Zabek hat dem ZDF am Samstagabend den Quotensieg eingebracht. Das Debüt der zugeknöpften Ermittlerin, die in der beliebten Krimireihe von Sophie Pfennigstorf gespielt wird, wollten 4,94 Millionen Zuschauer sehen (23,7 Prozent). Weit abgeschlagen dahinter musste sich „Die Hirschhausen-Show - Was kann der Mensch?“ im Ersten mit rund 2,7 Millionen Zuschauern (13,8 Prozent) zufrieden geben.

ProSieben zeigte die Wettkampfshow „Schlag den Star“ und erreichte damit 1,54 Millionen Menschen (8,9 Prozent). Den Actionthriller „Angel Has Fallen“ wollten auf RTL 1,07 Millionen Zuschauer sehen (5,2 Prozent). Der Film „Harry Potter und der Stein der Weisen“ auf Sat.1 lockte 1,00 Millionen Zuschauer (5,1 Prozent) vor die Mattscheibe.

Für das Justizdrama „Erin Brockovich“ interessierten sich auf Vox 660 000 Zuschauer (3,3 Prozent). Bei Kabel eins sahen 490 000 Menschen die Krimiserie „Navy CIS: L.A.“ (2,4 Prozent). RTLzwei zeigte die Actionkomödie „Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis“ und konnte damit 400 000 Zuschauer für sich gewinnen (2,0 Prozent).