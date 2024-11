Berlin - Diese Woche gibt es ein Wiedersehen mit einem Bösewicht und einen Racheplan:

„Uferpark“ (RTL+)

Die Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ gibt es jetzt auch für Kinder. „Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten“ nennt sich der Ableger, der, so wie das Original, im Berliner Kolle-Kiez spielt. Im Mittelpunkt der 26-teiligen Coming-of-Age-Geschichte stehen Amina, Yunis, Lea, Pepe und Milo. Ihr Lieblingstreffpunkt ist ein alter Skatepark an der Spree. Als der Park für viel Geld an einen Investor verkauft werden soll, ist das Entsetzen groß. Und schnell ist den Jugendlichen klar: Der Uferpark muss bleiben!

Mit dabei ist auch ein prominentes „GZSZ“-Gesicht: Wolfgang Bahro alias Jo, der fiese Rechtsanwalt Prof. Dr. Dr. Hans Joachim Gerner. Auch in der neuen Serie ist er in dieser Rolle zu sehen, als Anwalt, der hinter dem Verkauf des Parks steckt. Zu sehen sind die ersten 13 Folgen derzeit auf RTL+.

„Bad Influencer“ (ARD-Mediathek)

Die ARD erkundet in einer achtteiligen Serie Schein und Sein in den sozialen Medien. In „Bad Influencer“ hat Donna ein heißes Date. Was sie nicht weiß: Für Pascal ist der Sex mit ihr nur eine Challenge und heimlich lässt er eine Kamera mitlaufen und streamt alles. Donna ist entsetzt und beschließt, sich zu rächen. Innerhalb eines Monats will sie mehr Followerinnen und Follower haben, als Pascal. „Bad Influencer“ ist in der ARD Mediathek zu sehen.

„Labor Day“ (Netflix)

Erst vor wenigen Wochen hat Superstar Kate Winslet ihren neuen Film „Die Fotografin“ ins Kino gebracht. Als Kriegsfotografin Lee Miller beweist sie darin ihr Talent für komplexe und spannende Frauenrollen. Nun hat Netflix eine Romanze der Oscar-Preisträgerin aus dem Jahr 2013 aus der Versenkung geholt, die es bei dem Streaminganbieter auch prompt in die Top Ten der meistgesehenen Filme schaffte. „Labor Day“ erzählt von der depressiven Adele (Winslet), die mit ihrem 13-jährigen Sohn ein zurückgezogenes Leben führt. Das ändert sich, als im Sommer 1987 ein verletzter Häftling bei ihnen auftaucht, gespielt von Josh Brolin („Avengers: Endgame“). Er ist auf der Flucht vor der Polizei und sucht einen Unterschlupf. Eine ungewöhnliche und spannende Romanze beginnt.