Teyana Taylor möchte sich als „Kreative“ nicht auf eine Kunstform beschränken. Als sie statt Musik Filme machen wollte, zweifelten viele an ihr, sagt sie. Jetzt ist Taylor für einen Oscar nominiert.

New York - Teyana Taylor hat sich nach ihrem Album im Jahr 2020 bewusst für eine Filmkarriere entschieden – trotz Warnungen aus ihrem Umfeld. „Jeder sagte mir, es sei dumm. Aber ich meinte: "Nein, ich werde eine tolle Schauspielerin sein. Eines Tages werde ich eine großartige Regisseurin sein"“, sagte die 35-Jährige dem Magazin „Time“.

Die 35-Jährige verstehe sich als „Kreative“ - als Schauspielerin, Regisseurin, Musikerin, Tänzerin und Choreographin. „Ich liebe es, wenn es hart ist - das bedeutet, es hat einen Sinn“, sagte sie. „Ich will alles, was mir zusteht. Und ich werde hart arbeiten, um das zu erreichen.“ Einen kreativen Menschen solle man nicht einschränken.

Teyana Taylor: Das ist die Zeit, um glücklich zu sein

Teyana Taylor ist bei den diesjährigen Oscars als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle der Perfidia Beverly Hills in „One Battle After Another“ nominiert. „Selbst wenn ich mit leeren Händen nach Hause komme, habe ich gewonnen“, sagte sie über die Preisverleihung. Denn die Nominierung bedeute für sie, dass sie zu den Besten gehöre. Sie habe sich mit Kollegen angefreundet, etwa mit ihrem „Award-Season Bestie“ Jacob Elordi.

„Wir sind jung, wir sind gesegnet, wir werden gefeiert - das ist die Zeit, um glücklich zu sein und Spaß zu haben, vor allem in einem Raum, den manche Menschen so ernst nehmen.“ Für Außenstehende wirke das alles aufregend, „aber wir sind nur in unserer eigenen kleinen Welt“.

Im vergangenen Jahr kehrte Taylor außerdem mit einem neuen Album („Escape Room“) zurück in die Musikwelt: „Ich hatte etwas zu sagen. Ich hatte Liebe erfahren. Ich hatte Liebeskummer erfahren. Ich hatte Heilung erfahren.“