The Voice of Germany: Stars aus Sachsen-Anhalt in der Jury

Die neuen "The Voice of Germany"-Coaches stehen fest. Mit dabei sind zwei Brüder aus Sachsen-Anhalt.

Berlin/dpa/DUR – Es ist eine Hammer-Nachricht für alle „The Voice of Germany“-Fans: Die neue Jury steht fest. Doch dieses Mal ist alles anders. ProSieben und Sat.1 setzen für die 13. Staffel der Castingshow auf eine komplett neue Jury.

Erstmals in der Geschichte der Musikshow werden alle Juroren mit einem Mal ausgewechselt. Im vergangenen Jahr hatten noch Mark Forster, Stefanie Kloß, Peter Maffay und Rea Garvey nach neuen Talenten gesucht. „'The Voice of Germany' 2023 wird neu – und bleibt vertraut“, erklärte Senderchef Daniel Rosemann.

Lesen Sie auch: Verhaftet? Magdeburger Band Tokio Hotel und Heidi Klum bei der Polizei in Leipzig

„The Voice of Germany“: Bill und Tom Kaulitz sind dabei

Auf dem allseits bekannten Doppelstuhl - auf diesem nehmen immer zwei Coaches gemeinsam Platz und leiten ein Team – sitzen in der kommenden Staffel Bill und Tom Kaulitz. Die Kaulitz-Zwillinge, welche in Sachsen-Anhalt aufwuchsen und mit ihrer Band Tokio Hotel weltberühmt wurden, sind mit ihrer neuen Musikshow "That's My Jam" aktuell bei RTL zu sehen.

Nun folgt mit dem Juryplatz bei „The Voice of Germany“ der nächste große TV-Knaller, wobei Castingshows für die beiden Brüder kein Neuland sind: Bereits 2013 saßen die beiden in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“.

Die Rapperin Shirin David (l-r), die Musiker Bill und Tom Kaulitz, der irische Sänger Ronan Keating und Entertainer Giovanni Zarrella (Archivfotos) sind die neuen Coaches der 13. Staffel von «The Voice of Germany». Foto: div/dpa

„The Voice of Germany“: Ronan Keating bringt internationales Flair in die Jury

Mit Ronan Keating („When You Say Nothing At All“) werde die Show so international wie nie zuvor. Der in Dublin geborene Sänger konnte zuvor bereits bei „The Voice Australia“ und „The Voice Kids“ in Großbritannien reichlich Castingshow-Erfahrung sammeln. Er wird in der Sendung Englisch sprechen.

„The Voice of Germany“: Schlagerstar Giovanni Zarrella

Auch Giovanni Zarrella ist Teil der neuen „The Voice“-Jury. Der Italiener, der in Deutschland durch seine Fernsehsendung „Die Giovanni Zarrella Show“ (ZDF) bekannt ist, bringt auch reichlich Erfahrung in Castingshows mit – aber von der anderen Seite. 2001 nahm er an der Castingshow „Popstars“ teil und wurde im Anschluss mit der daraus entstandene Band „Bro’Sis“ berühmt.

Lesen Sie auch: Roxette im ZDF: Giovanni Zarrella verärgert Fans und erntet Shitstorm

„The Voice of Germany“: Rapperin Shirin David in der Jury

Die durch YouTube berühmt gewordene Rapperin Shirin David begeistert vor allem das jüngere Publikum. Bereits 2017 nahm sie an der Seite von Dieter Bohlen in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ Platz.

Lesen Sie auch: Nach "Nein" zu DSDS-Jury: Shirin David veröffentlicht pikanten Chatverlauf mit Dieter Bohlen

Auch im vergangenen Jahr fragte RTL für DSDS bei ihr an, aber damals lehnte sie trotz einer Aussicht auf eine Millionen-Gage ab. Der Grund: Für die Bambi-Gewinnerin waren die anderen Jury-Mitglieder nicht divers genug. Da sollte die Jury von „The Voice of Germany“ genau das Richtige für die Hamburgerin sein.

Neue Jury bei „The Voice“ – Moderatoren bleiben gleich

Die neue Staffel von „The Voice of Germany“ wird in Berlin aufgezeichnet und soll im Herbst auf ProSieben und Sat.1 ausgestrahlt werden. Die Moderation der Castingshow übernehmen erneut Thore Schölermann und Melissa Khalaj.