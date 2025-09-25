Die 15. Staffel von "The Voice of Germany" ist in vollem Gange. Mit dabei auch drei Sänger und eine Sängerin aus Sachsen-Anhalt.

Vier junge Talente aus Sachsen-Anhalt singen bei "The Voice of Germany" um den Titel

Nico Santos, Shirin, Michi Beck und Smudo von den Fanta4 sowie Rea Garvey (v. l.) sind die Coaches der 15. Staffel von "The Voice of Germany".

Halle (Saale). – "The Voice of Germany" ist am 25. September in die bereits 15. Staffel gestartet. Auch Kandidaten aus Ostdeutschland sind in der ProSieben/Sat.1-Show mit von der Partie.

Vier Talente aus Sachsen-Anhalt bei "The Voice of Germany" am Start

Die 20-jährige Greta Heimann aus Halle trat mit einer Klavierversion von Philipp Poisels Song "Eiserner Steg" an. "Ich will mit meiner Musik Herzen berühren – nicht nur Ohren", so die Hallenserin gegenüber "RND". Alle vier Coaches wollten die 20-Jährige in ihrem Team haben. Sie entschied sich für Team Nico Santos.

In der zweiten Folge von "The Voice of Germany", die am 26. September ausgestrahlt wurde, trat Felix Hellwig (23) aus Magdeburg an. Er hatte sich den Song "Basket Case" von "Green Day" ausgesucht. Damit punktete er bei dem Team von Michi Beck und Smudo.

Bei den dritten Blind Auditions trat Linus Bruhn (26) aus Halle mit dem Song "July" von Noah Cyrus an. Damit hat er es ins Team von Rea Garvey geschafft.

Vierter im Bunde ist der Eisleber Marc Spitze (28). Er spielt in seiner Freizeit gleich in zwei Bands: als Gitarrist und Sänger bei der Band "Peaks" und als Bassgitarrist in der Band "Clitcommander". Er wird bei den achten Blind Auditions bei "The Voice of Germany" zu sehen sein.

Die "The Voice of Germany"-Kandidaten in der ersten Folge:

Greta Heimann (20) aus Halle

Friedrich Häntzschel (20) aus der Nähe von Dresden

Ereza (21) aus Hamburg

Maël (29) und Jonas (23) aus Koblenz

Nomi Rais (47) aus Mallorca

Max Pesé (20) aus Landshut

Duo Schmidtreissend (49 und 56) aus dem Ostallgäu

Mabella (25) aus Bremerhaven

Lily MacKay (45) aus der Nähe von Neu-Ulm

Keule (59) aus dem Landkreis Südliche Weinstraße

Shoger Panosyan (21) aus Essen

Vasco José Mano (28) aus München

Die "The Voice of Germany"-Kandidaten in der zweiten Folge:

Felix Hellwig (23) aus Magdeburg

Daiana "Di" Vashakidze (30) aus Berlin

Selina Yek (35) aus Köln

Joy Krüger (21) aus der Nähe von Ludwigsburg

Anne Mosters (19) aus Münster

Igor Santos Barbosa (28) aus Bremen

Laura Kensy (25) aus Braunschweig

Bernarda Brunovic (32) aus Zürich

Florian Huber (23) aus Rosenheim

Johan Smits (64) aus dem Hunsrück

EES (41) aus Nambia und Köln/Bonn

Corrado La Rosa (45) aus der Nähe von Offenbach am Main

Die "The Voice of Germany"-Kandidaten in der dritten Folge:

Tina Ruseva (20) aus Leverkusen

Linus Bruhn (26) aus Halle

Boysie White (66) aus dem Rhein-Sieg-Kreis

Verena Zerbes (26) aus München

Oxa (35) aus Hamburg

Jan Lichtenfeld (27) aus Heidelberg

Maesra (18) aus Schwerin

Brunel Raherinandrasana (35) aus Hamburg

Mario Albers (34) aus Cloppenburg

Joelisa Serwah André (23) aus Ludwigshafen

Sinit Bezabeh (23) aus Hannover

Marvin Tapper (18) aus Ostfriesland

Lisa Asante (25) aus Duisburg

Die "The Voice of Germany"-Kandidaten in der vierten Folge:

Deven Schulz (17) aus Kassel

Band ELBA: Solomiia (30), Olena (39) und Daria (33) aus Hamburg

Karl Frierson II. (57) aus Lindau (Bodensee)

Jazzy Gudd (35) aus Berlin

Svenia Ribeiro (31) aus Gronau

Luka Dakovic (28) aus der Region Chiemsee-Alpenland

Vincent Rinne (20) aus Wolfenbüttel

Dustin Lukat (33) aus Castrop-Rauxel

Denisa Allegra (46) aus Berlin

John Cadeliña (36) aus Lübeck

Flintsbacher Zwoagsang: Katharina (28) und Markus (33) aus der Nähe von Rosenheim

Lara Samira (24) aus Berlin

Die "The Voice of Germany"-Kandidaten in der fünften Folge:

Sarah Hübers (29) aus Hamburg

Aura Ray (23) aus Indiana (USA)

Tobias Dietzek (29) aus Rostock

Denia Weber (23) aus dem Kanton Zug (Schweiz)

Clifford Dwenger (32) aus London

Christopher Mathis (31) aus der Nähe von Iserlohn

Luciana Da Silva (18) aus Luxemburg

Antonio Calanna (34) aus Hamburg

Rita van Nek (76) aus Rheine

Marin Vrdoljak (29) aus Basel (Schweiz)

Viviana Milioti (28) aus der Nähe von Saarbrücke n

Judith Klingholz (22) aus dem Landkreis Günzburg

Die "The Voice of Germany"-Kandidaten in der sechsten Folge:

Kevin Scheiwiller (33) aus St. Gallen (Schweiz)

Dieter Adam (80) aus Südwestpfalz

Tiziana Rose (25) aus dem Landkreis Celle

Louk Jones (33) aus Hannover

Marlon Ernst (27) aus der Nähe von Baden-Baden

Kamai Karic (18) aus Bochum

Ikaros (23) aus München

Lars Hagen (49) aus Remscheid

Rachel Leggio (25) aus dem Zollernalbkreis

Duo Alicia (27) und David (25) aus dem Landkreis Atzey-Worms

Nadia (22) und Annika Schüler (52) aus Oberhausen

Die "The Voice of Germany"-Kandidaten in der siebten Folge:

Olena Slobodyska (30) aus Siegen

Manuël Stepanov (23) aus Mannheim

Pascal Wulfes (29) aus der Nähe von Hannover

Gwendolin Reinicke (30) aus Dresden

Sophia Brabetz (28) aus der Nähe von Köln

Benedikt Froihofer (20) aus dem Bezirk Weiz (Österreich)

Ryan Bridge Madrid (36) aus Witten

Simone Kotowski (61) aus Berlin

Zeynep Avci (42) aus Berlin

Aeneas Prepoudis (21) aus Zürich (Schweiz)

Julia Wolf (22) aus der Nähe von Frankfurt am Main

Salvatore Tocco (20) aus Ravensburg

Das sind die Coaches bei "The Voice of Germany":

Shirin David – Rapperin und Influencerin

– Rapperin und Influencerin Nico Santos – Sänger und Musikproduzent

– Sänger und Musikproduzent Rea Garvey – Sänger und Songwriter

Sänger und Songwriter Michi Beck und Smudo – Bandmitglieder von "Die Fantastischen Vier"

Bandmitglieder von Calum Scott – Popsänger

Bei diesen Coaches sind die Kandidaten gelandet:

Team Rea

Max Pesé (Ray Charles – Hallelujah, I Love Her So)

Keule (AC/DC – You Shook Me All Night Long)

Joy Krüger (Roxette – Listen To Your Heart)

Linus Bruhn (Noah Cyrus – July)

Boysie White (James Brown – It's A Man's Man's Man's World)

Brunel Raherinandrasana (Ben L'Oncle Soul – Soulman)

Elba Band (Verbowaya Doshchechka – Weidenholz Brettchen)

John Cadeliña (Daniel Bedingfield – If You're Not The One)

Viviana Milioti (Queen – Who wants to live forever)

Sarah Hübers (Udo Lindenberg – Wieder genauso)

Tobias Dietzek (Europe – The Final Countdown)

David & Alicia (Nina Chuba – Fata Morgana)

Team Michi & Smudo

Lily MacKay (Whitney Houston – Greatest Love Of All)

Felix Hellwig (Green Day – Basket Case)

Bernarda Brunovic (Christina Aguilera – Fighter)

Lisa Asante (Idina Menzel – Let It Go)

Karl Frierson II. (The Temptations – My Girl)

Jazzy Gudd (Nina Chuba – Ich Hass Dich)

Denisa Allegra (Gloria Gaynor – I Will Survive)

Rita van Nek (Rod Stewart – Sailing)

Christopher Mathis (Tim Bendzko – Ich Laufe)

Clifford Dwenger (Kendrick Lamar – DNA.)

Kevin Scheiwiller (Mumford & Sons – Little Lion Man)

Marlon Ernst (Marlon Knauer – Was Immer Du Willst)

Team Shirin

Ereza (James Brown – I Got You (I Feel Good))

Maël & Jonas (Maël & Jonas – I Swear To God)

Friedrich Häntzschel (Tjark – Moodswings)

Vasco José Mano (Demi Lovato – Stone Cold)

Daiana "Di" Vashakidze (Britney Spears – Toxic)

Selina Yek (Mia – Hungriges Herz)

Igor Santos Barbosa (Céline Dion – My Heart Will Go On)

Maesra (Mero – Statement)

Oxa (Michael Jackson – Earth Song)

Joelisa Serwah André (Melanie Martinez – Pacify Her)

Vincent Rinne (Jeremias – Meer)

Dustin Lukat (Noah Kraus x Wir sind Helden – Nur ein Wort)

Marin Vrdoljak (Justin Bieber – Lonely)

Denia Weber (SIX - The Musical – Heart Of Stone)

Kamai Karic (Marilyn Monroe – Diamonds Are A Girl's Best Friend)

Team Nico

Greta Heimann (Philipp Poisel – Eiserner Steg)

Anne Mosters (Kelly Clarkson – Because Of You)

Laura Kensy (Zartmann x Ski Aggu – Wie Du Manchmal Fehlst)

Tina Ruseva (Jessie J – Do It Like A Dude)

Marvin Tapper (James Arthur – September)

Svenia Tavares Couto Ribeiro (Kings of Leon – Sex On Fire)

Lara Samira Will (Elton John – Your Song)

Luciana Da Silva Alves (Mary J. Blige – No More Drama)

Ikaros (Zach Bryan – Something In The Orange)

Rachel Leggio (Blue – A Chi Mi Dice)

Nadia und Annika Schüler (Madeline Juno, Max Giesinger – Nur Kurz Glücklich)

Louk Jones (Linkin Park – Crawling)

Blind Auditions, Battles und Liveshows bei "The Voice of Germany"

Wie auch in den anderen Staffeln wird es bei "The Voice of Germany" wieder Blind Auditions, Battles, Sing‑offs und Liveshows geben.

Die Blind Auditions entscheiden dabei schon früh über die Teamzusammensetzung, während die Battles und Liveshows durch die Strategien der Coaches geprägt sind.

Die 15. Staffel von "The Voice of Germany" ist jeweils um 20.15 Uhr jeden Donnerstag auf ProSieben und freitags in Sat.1 zu sehen. Zudem können die Folgen online auf Joyn gestreamt werden.