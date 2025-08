London - Die Netflix-Serie „Wednesday“ über die Tochter der Addams Family entwickelte sich nach dem Start im Jahr 2022 schnell zum Popkultur-Phänomen. Die Mischung aus Mystery-Thriller, Fantasy, Coming-of-Age und schwarzem Humor traf insbesondere beim jungen Publikum einen Nerv. Und sie machte die junge Hauptdarstellerin Jenna Ortega zum Superstar. Am 6. August geht die Serie von Kultregisseur Tim Burton („Batman“, „Beetlejuice“) in ihre zweite Staffel.

Hauptdarstellerin Ortega jetzt auch Produzentin

Die Serie erhielt zwei Golden Globes und vier Emmys. Jeweils einen erhielt Ortega als beste Hauptdarstellerin. Doch obwohl ihre Karriere schon als Kind mit der Disney-Sitcom „Mittendrin und kein Entkommen“ begann, zeigte sich die 22-Jährige überwältigt von der Aufmerksamkeit, die sie durch „Wednesday“ erhielt - und die ihr nach eigener Aussage sehr zusetzte. Zwischenzeitlich gab es sogar Zweifel, ob sie für eine weitere Staffel zur Verfügung stehen würde.

Nun ist sie auf eigenen Wunsch auch Produzentin der Serie. Ortega war entsprechend stärker im Entstehungsprozess involviert. „Diesmal konnte ich mehr an den technischen, langweiligen Dingen mitwirken, die ich persönlich aber unglaublich spannend fand“, sagte Ortega der Deutschen Presse-Agentur in London. „Ich liebe es einfach, am Set zu sein, und ich liebe alles, was in die Entstehung eines Projekts einfließt.“

Die Serie dreht sich um Wednesday Addams' (Ortega) Zeit an der Nevermore Academy, einer Schule für Außenseiter mit besonderen Fähigkeiten. In Staffel eins entdeckte sie ihre seherischen Fähigkeiten und wurde mit einer mysteriösen Mordserie konfrontiert.

Jetzt lauern neue mysteriöse Vorkommnisse und Gefahren auf sie - und alte Bekannte. Sie verliert ihre Gabe. Gleichzeitig muss sich die introvertierte Teenagerin mit ihrer Familie und ihren Freunden auseinandersetzen. Noch dazu ist ihr Bruder Pugsley (Isaac Ordonez) jetzt ebenfalls Nevermore-Schüler.

Bekannte Gesichter und neue Gaststars

Wednesdays Eltern Morticia und Gomez Addams werden von Catherine Zeta-Jones (55) und Luis Guzmán (68) verkörpert, die schon in Staffel eins eine herrliche Chemie hatten. „Es ist einfach eine Freude, diese Figuren zu spielen“, berichtete Zeta-Jones im dpa-Interview. „Was ich besonders liebe, ist die Tatsache, dass es eine so tiefgehende, wahre und ehrliche Liebesgeschichte ist. Die Liebe zwischen Gomez und Morticia ist das absolute Fundament dieser Familie – und genau das zu spielen, ist etwas Wunderbares.“

Neu dabei ist unter anderen Tausendsassa Steve Buscemi („The Big Lebowski“, „Reservoir Dogs“) als Barry Dort - der neue, ehrgeizige Schulleiter der Nevermore Academy, der seinen eigenen Plan verfolgt.

„Zurück in die Zukunft“-Star Christopher Lloyd, der in den 90er Jahren in den beiden „Addams Family“-Filmen Onkel Fester spielte, ist Professor Orloff - oder vielmehr dessen Kopf. Die britische Ikone Joanna Lumley spielt Wednesdays reiche, scharfzüngige Großmutter Hester Frump.

Faszination Tim Burton

„Ich hatte die erste Staffel gesehen und fand es toll“, erzählte der 67-jährige Buscemi der Deutschen Presse-Agentur. „Und ich fand toll, dass es von Tim Burton ist. Ich habe vor vielen Jahren mit ihm "Big Fish" gedreht. Als jetzt der Anruf kam, habe ich mich wirklich gefreut, dass ich da mitmachen kann.“

Die Arbeit mit dem eigenwilligen Burton, dessen Handschrift bei „Wednesday“ unverkennbar ist, begeistert auch Ortega, die mit ihm zuletzt auch die „Beetlejuice“-Fortsetzung drehte.

„Er ist wie ein Wirbelwind, ständig voller Energie“, sagte sie über den 66 Jahre alten Showrunner. „Er bewahrt uns davor, in irgendwelche routinierten Muster oder Gewohnheiten zu verfallen, und das ist immer spannend, besonders wenn man acht Monate lang an einem Projekt arbeitet.“

Lange Tradition der Addams Family

Bereits vor 87 Jahren erschien im Magazin „The New Yorker“ erstmals ein Cartoon von Charles Addams - die Addams Family. In den 1960er Jahren folgte die erste TV-Serie, die heute ein Kultklassiker ist. Nach diversen Serien und Kinofilmen - auch als Zeichentrick oder digital animiert - geht die Addams-Tradition jetzt mit „Wednesday“ erfolgreich weiter und begeistert eine neue Generation. Ein Ende ist nicht abzusehen. Die dritte Staffel ist bereits bestätigt worden.