Zuletzt machte Gracie Abrams mit Taylor Swift Musik, jetzt wagt sich die 26-jährige US-Sängerin erstmals vor die Filmkamera. Für ihr Spielfilmdebüt hat sie eine gefragte Regisseurin gefunden.

Los Angeles - Die amerikanische Singer-Songwriterin Gracie Abrams, (26, „That's So True“), die mit Superstar Taylor Swift auf Tour ging, gibt ihr Filmdebüt. Dafür tut sie sich mit der niederländischen Regisseurin Halina Reijn (50) zusammen, die zuletzt Nicole Kidman und Antonio Banderas für den Erotik-Thriller „Babygirl“ vor die Kamera holte. Für das neue Filmprojekt mit dem Titel „Please“ schreibt Reijn auch das Drehbuch, wie das US-Branchenportal „Deadline.com“ berichtete. Abrams postete den Artikel auf Instagram mit zahlreichen Herz-Emojis versehen. Über den Inhalt des Films wurde zunächst nichts bekannt.

Abrams, Tochter von Hollywood-Regisseur J. J. Abrams („Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“, „Star Trek“), brachte 2023 mit „Good Riddance“ ihr erstes Album auf den Markt, gefolgt von „The Secret of Us“. Sie wurde für den Grammy als „Best New Artist“ nominiert. Das Magazin „Rolling Stone“ nannte sie eine der angesagtesten jungen Künstlerinnen der Popmusik und lobte „Good Riddance“ als eines der besten Debütalben des Jahres.

Reijn gab 2019 ihr Regiedebüt mit „Instinct“, gefolgt von der Horror-Satire „Bodies Bodies Bodies“ (2022). In „Babygirl“ (2025) spielte Kidman eine mächtige Chefin, die eine Affäre mit einem etwa halb so alten Praktikanten hat.