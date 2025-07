München - Der Schauspieler Uwe Ochsenknecht (69) sieht bei sich Parallelen zu Papa Schlumpf. „Der hat auch noch viel Kind in sich“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur über seine Sprechrolle im neuen Animationsfilm „Die Schlümpfe“ (Kinostart 17. Juli). Das Alter ist für ihn nur eine Zahl. „Ich werde im Januar 70, aber ich fühle mich eher wie 35 - mental, physisch und psychisch.“

Jammern übers Alter? „Alles Quatsch“

Ochsenknechts Tipp: „Neugierig bleiben wie ein Kind, wach und aufmerksam bleiben. Fragen stellen und am Weltgeschehen und am Leben immer noch teilhaben wollen. Nicht sagen: "Ich bin jetzt so und so alt und da ist es halt so, wie es ist." Nein, ist alles Quatsch.“

Mit dem weißbärtigen Schlumpf verbindet Ochsenknecht auch die Liebe zur Musik. Denn Papa Schlumpf darf im neuen Kinoabenteuer ans DJ-Pult, während die anderen Schlümpfe dazu tanzen. „In dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, gab es einen kleinen Club, da war ich schon als 15-Jähriger immer scharf darauf, dort aufzulegen“, erzählte der Schauspieler. „Wenn man da oben steht und die Menschen begeistert tanzen und ausflippen, das macht schon Spaß.“

Popstar Rihanna als Schlumpfine im Original

Und wenn nicht Papa Schlumpf, wer wäre er sonst in Schlumpfhausen? „Ich wäre der Ochsschlumpf, ist doch klar. Der hat Hörner und geht, wenn es sein muss, auch mit denen durch die Wand.“

„Die Schlümpfe: Der große Kinofilm“ startet am 17. Juli im Kino. Weitere Sprecher in der deutschen Fassung sind unter anderem auch der Sänger Àlvaro Soler als No Name Schlumpf und Rick Kavanian in einer Doppelrolle der Zauber-Brüder Gargamel und Razamel. Schlumpfine wird von Patricia Meeden gesprochen und gesungen. Im Original ist es übrigens Popstar Rihanna, die auch die Musik liefert, unter anderem ihren neuen Song „Friend of Mine“.