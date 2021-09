Wencke Myhre übernimmt Gastrolle bei „Rote Rosen“

Lüneburg - Schlagersängerin Wencke Myhre (74) übernimmt eine Gastrolle in der täglichen ARD-Serie „Rote Rosen“. Die Norwegerin wird ab Folge 3466 für zehn Episoden als Tante Jonna aus Oslo zu sehen sein, wie die Produktionsfirma mitteilte. Die Folgen mit Tante Jonna sollen Anfang Dezember ausgestrahlt werden.

Wencke Myhre landete in den 1960er und 70er Jahren zahlreiche Hits in deutscher Sprache wie „Er hat ein knallrotes Gummiboot“. Myhre werde die humorvolle, patente, aber schrecklich chaotische Tante von „Käse Werner“ (Dirk Hartkopf) spielen, hieß es. Die Telenovela „Rote Rosen“ läuft montags bis freitags um 14.10 Uhr im Ersten. Gedreht wird sie in Lüneburg.