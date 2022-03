Seit generationen im besitz Emotionaler Deal bei "Bares für Rares": Händler verkauft Erbstück nicht weiter

In der Sendung "Bares für Rares" werden meist Einzelstücke oder Antiquitäten an die Händler verkauft. Nun erzählte Wolfgang Pauritsch von seinem wohl emotionalsten Geschäft mit einem Verkäufer in Not.