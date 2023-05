Magdeburg/DUR – Es war eine absolute Überraschung zum Jahresbeginn: Am 29. Januar gab das ZDF bekannt, dass seine Sendung „Leute heute“ eingestellt wird. Seit mehr als 25 Jahren strahlte die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt die werktägliche Sendung, die in der Regel am Vorabend zwischen 17.45 Uhr und 18.05 Uhr lief, aus. Doch dies ist nun bald Geschichte.

Das Ende der Sendung ist schon lange beschlossene Sache, doch bisher war noch nicht klar, wann die letzte Folge laufen soll. Nun herrscht aber Gewissheit: Am 29. September 2023 wird Moderatorin Karen Webb zum letzten Mal durch die Promi-News führen, wie ein Sprecher gegenüber dem Magazin „DWDL“ nun bestätigte. Den freien Sendeplatz belegt fortan das vorher laufende Boulevard-Magazin „Hallo Deutschland“, welches durch Promi-News ergänzt wird und damit mehr dem „Brisant“-Magazin im Ersten gleicht.

Jüngere Produktionen sind die Zukunft des ZDF

Grund für die Abschaffung sind nicht die Quoten, denn diese sind bei „Leute heute“ bis zuletzt nicht schlecht. Die Sendung hat einen Marktanteil von 16,9 Prozent und im Schnitt 2,65 Millionen Zuschauer. Vielmehr begründete das ZDF die Programmumstellung mit einem Strategiewechsel, denn das ZDF soll 'Ein ZDF für alle' sein und „künftig mehr jüngere Zielgruppen und Menschen erreichen, welche bisher kaum ZDF-Inhalte sehen.“ Dazu investiert der Sender knapp 100 Millionen Euro.

Nicht nur „Leute heute“ ist von den Änderungen betroffen

Neben dem Promi-Magazin fliegen auch weitere Sendungen aus dem Programm, denn das ZDF macht bei seiner persönlichen Verjüngung auch nicht vor etablierten Fernsehformaten halt: So müssen auch die beiden Krimiserien „SOKO Hamburg“ und „Letzte Spur Berlin“ ihren Hut nehmen.

Moderatorin Karen Webb zeigte sich gegenüber der „Bild am Sonntag“ souverän und betonte, „dass es zur Aufgabe einer Journalistin gehört, offen für den digitalen Wandel zu sein.“ Sie finde aus Sicht einer Moderatorin die Entscheidung zwar sehr schade, aber „wenn eine Tür zugeht, öffne sich auch wieder eine neue.“