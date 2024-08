Saarlouis/Berlin - Schauspielerin Christina Hecke (45) ermittelt als TV-Kommissarin Judith Mohn im Saarland und Grenzgebiet zu Frankreich - und fühlt sich in dem Nachbarland auch wohl, ohne das wirklich erklären zu können. „Frankreich ist für mich von Deutschland nicht trennbar. Ich liebe dieses Land gleichermaßen. Diese Liebe kann ich nicht rational erklären“, erläutert die Schauspielerin der Deutschen Presse-Agentur.

Dabei spreche sie Französisch nur bedingt. „Aber jedes Mal, wenn ich in Frankreich bin, ist es, als wäre ich zu Hause“, so Hecke. „Und das kann ich nicht an einem Ort oder dem Essen festmachen. Es ist ein Gefühl.“ Aber auch das Saarland und seine Menschen schätzt Hecke sehr. „Die offene und lebenslustige Art, zu sagen: „Nimm Platz, sei dabei - erzähl.“ Barrierefrei.“

Christina Hecke wird in ihrer Rolle als Judith Mohn an der Seite von Kommissar Freddy Breyer (Robin Sondermann) und Ex-Ermittler Markus Zerner (Rudolf Kowalski) in ihrem achten Fall der Krimireihe „In Wahrheit“ am 31. August im ZDF zu sehen sein (20.15 Uhr), im Streaming ist die Folge „Zwischen Recht und Gerechtigkeit“ bereits verfügbar.