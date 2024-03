Anton Zetterholm steht im Raimundtheater in Wien als Phantom der Oper auf der Bühne. Der Musicaldarsteller spielte auch schon in Magdeburg die Hauptrolle in der „West Side Story“.

Wien - „Das Phantom der Oper“ ist zurück in Wien. Nach 38 Jahren am Londoner West End ist nun am Wiener Raimundtheater Cameron Mackintoshs spektakuläre Neuinszenierung von 2011 erstmals im deutschsprachigen Raum zu erleben. Mit einem Feuerwerk feierte die Musicalwelt am 15. März 2023 Premiere.

Schon 1988 hatte „Das Phantom der Oper“ in der deutschen Textfassung von Autor Michael Kunze im Theater an der Wien seinen Siegeszug angetreten und das Publikum bis 1993 am Raimundtheater in seinen Bann gezogen. Der Kronleuchter wackelt wieder. Und die unsterblichen Melodien von Andrew Lloyd Webbers Meisterwerk dringen durch die Ritzen des Pariser Opernhauses, wo die mystische Geschichte im Jahre 1910 beginnt. Auf einer Auktion ersteigert Raoul, Vicomte de Chagny, eine Spieluhr. Erinnerungen werden wach.

In schillernden Farben probt die gefeierte Sopranistin Carlotta Giudicelli (umwerfend exzentrisch: Milica Jovanovic, deren Gesang den Kronleuchter später zum Abstürzen bringt) „Hannibal“, doch das Phantom hat andere Pläne. Das bis dahin unscheinbar wirkende Chormädchen Christine Daaé soll die Hauptrolle übernehmen. Lisanne Clémence Veeneman aus den Niederlanden spielt die Schülerin des Phantoms mit anfänglicher Zerbrechlichkeit und wachsender Leidenschaft. Anton Zetterholm, der in Magdeburg in der „West Side Story“ brillierte, begeistert in Wien mit der Hingabe zu seiner ganz eigenen Fassung des Phantoms – verletzlich und fordernd zugleich. „Der Musik der Dunkelheit“ kann sich niemand entziehen. Der Engel der Lieder gewinnt immer. Raoul (Roy Goldman) muss gegen den Meister verblassen, auch wenn er sich scheinbar in Christines Herz singt. Alles auf dieser Bühne ist Verführung pur, die Kulisse ein Traum. Allein die Treppe, die in das Versteck führt, zieht wie magisch in die Welt des Phantoms hinein. Farbenfroh und pulsierend dagegen die Welt der Oper, der Maskenball, ehe das Drama seinen Lauf nimmt.