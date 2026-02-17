Gefärbter Spielsand sieht harmlos aus, ist aber vielleicht gefährlich. Warum Verbraucherschützer vor bestimmten Produkten warnen – und was bei Verdacht auf Asbest zu tun ist.

Asbest in Spiel- und Bastelsand? - Was Eltern wissen sollten

Verbraucherschützer raten vorsorglich davon ab, Sandspiel-Produkte für den Innenbereich zu verwenden, bis sicher geklärt ist, ob diese Asbest enthalten oder nicht.

Düsseldorf - Er sieht toll aus, wird als „Rainbow Sand“, also Regenbogensand, verkauft – aber auch als „Magic Sand“, „Glow Art Sand“ oder mit „Montessori-Sandtischen“ ausgeliefert. Eltern sollten gefärbten Sand aus China aber sicherheitshalber nicht mehr zum Spielen oder Basteln mit ihren Kindern oder zum Dekorieren der Wohnung verwenden, rät die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Grund dafür: in Australien und Neuseeland, aber auch in den Niederlanden und Belgien wurden in zahlreichen gefärbten Sandspielprodukten Asbestfasern nachgewiesen. Werden sie einge­atmet, können sie Krebs erzeugen. Normaler Spielsand für Sandkästen im Freien ist nicht betroffen.

Vermutlich Sand aus Gruben, in denen Asbest natürlich vorkommt

Bei den Funden scheint es sich den Verbraucherschützern zufolge um Produkte aus China zu handeln. Sie vermuten: Die Ursache für die Belastung mit Asbest liege wahrscheinlich darin, dass der gefärbte Sand aus Gruben stammt, in denen Asbest natürlich vorkommen kann. Es sei nicht vorhersagbar, welche Produkte vielleicht betroffen sind und welche nicht, da die Asbestbelastung sich von Charge zu Charge unterscheiden könne.

Die Verbraucherschützer raten vorsorglich davon ab, solche Sandspielprodukte für den Innenbereich zu verwenden, bis sicher geklärt ist, ob diese Asbest enthalten oder nicht.

Was soll man mit bereits gekauftem Spielsand tun?

Die Verbraucherzentrale empfiehlt, mit bereits gekauftem Spielsand folgendermaßen vorzugehen: