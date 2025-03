Für Camper, Pferde-Fans & Co.

München - Manche nutzen ihren eigenen Anhänger eher wenig, etwa um Gartenabfälle zur Müllkippe zu fahren oder für die Einkäufe vom Baumarkt oder Möbelhaus. Andere wiederum sind Tausende Kilometer mit dem Wohnanhänger im Schlepptau unterwegs. Doch egal, um welche Nutzung es geht – sicher sollte die Gespannfahrt sein. Gute Reifen sind da wichtig.

Das Ergebnis des jüngsten ADAC-Tests: Acht von zehn Modellen im Vergleich hält der Autoclub für empfehlenswert – vier schneiden „gut“ und vier „befriedigend“ ab. Die restlichen beiden sind „ausreichend“.

Getestet wurden 10 Reifenmodelle in der Dimension 185 R 14. Sie tragen die Bezeichnung „trailer use only“ oder „free rolling tyre“. Auffällig: Typische Marken für Pkw-Reifen sind im Anhängerreifensegment kaum vertreten. Die Modelle kosten zwischen rund 55 und 92 Euro das Stück.

Ein Quartett schneidet jeweils „gut“ ab

Die Nase vorn hat der „BK-Trailer 203“ (rund 80 Euro). Speziell beim Kurven-Aquaplaning sowie beim Rollwiderstand bekommt der Reifen eine gute Bewertung – insgesamt gibt es die Note 2,1.

Dahinter folgt der „Linglong Radial R701“ (rund 65 Euro) mit der Note 2,3.

Mit jeweils der Note 2,4 schließen sich an der „Boka Trailer Line FT 02“ (rund 73 Euro) und der „Radar Argonite RV-4T“ für rund 55 Euro – der günstigste Reifen im Vergleich.

Das Schlussduo bilden mit rund 82 und 92 Euro die teuersten Reifen im Test – sie werden aber mit den Noten 3,6 und damit mit „ausreichend“ bewertet.

Auch Pkw-Reifen können an den Anhänger kommen - aber. . .

Vom Grundsatz her können sich auch Pkw-Reifen am Anhänger drehen. Der ADAC verweist auf deren hohe Bodenhaftung. Doch für die nötige Traglast, müssten oft größere und breitere Dimension an den Anhänger kommen.

Diese müssen aber zum einen in den Bauraum des Hängers passen. Und zum anderen müssen die Sondergrößen von einem Prüfer eingetragen werden. Das erfolge in der Regel auf Basis eines Gutachtens des Bremsen- und Chassisherstellers des Anhängers, so der Club.

Und einen weiteren Nachteil kann die Sache haben, eben aufgrund der guten Haftung: Denn die Kombination von Reifen mit besonders gutem Grip und einem möglicherweise hohen Schwerpunkt könne die Kippgefahr des Hängers erhöhen, so die ADAC-Experten. Daher raten sie von dieser Umrüstung ab – allenfalls dann, wenn der Anhänger einen niedrigen Schwerpunkt oder eine flache Bauweise aufweist.

Auch Transporterreifen wären eine Option, die seien aber relativ teuer und lohnten sich nur für Nutzer, die Wert auf Wintertauglichkeit oder besonders gute Bremseigenschaften legen, so der ADAC.

Denn ein zum Vergleich im Test mitgelaufener Ganzjahresreifen für Transporter bot auf schneebedeckter Fahrbahn einen Vorteil vor reinen Anhängerreifen. Der ebenfalls mitgelaufene Sommerreifen zeigte nur auf trockener Straße bessere Leistung durch einen kürzeren Bremsweg.

Was gilt hinsichtlich der Winterreifenpflicht?

Wichtig: Bei Anhängerreifen gibt es keine Winterreifenpflicht. Aber wer regelmäßig auf winterlichen Straßen unterwegs ist, sollte sicherheitshalber Ganzjahresreifen für Pkw oder Transporter aufziehen, rät der Club.

Zwar sei es prinzipiell auch möglich, reine Winterreifen zu montieren. Mit Ganzjahresreifen kann man sich aber den saisonalen Reifenwechsel sparen.

Wie alt sollten Reifen generell sein? Unabhängig von der Restprofiltiefe rät der Club als Faustregel, Sommerreifen nicht länger als acht bis zehn Jahre zu fahren, Winterreifen nicht länger als acht Jahre.