Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob der Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin - Haare, Seifenreste, Kalkablagerungen: Fließt das Wasser im Waschbecken nicht mehr richtig ab, ist meist ein verstopfter Abfluss schuld. Jetzt helfen nur starke chemische Mittel und ein Pömpel - oder geht es auch einfacher?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein muss. So soll man mit einfachen Hausmitteln wie Natron und Essigessenz den Abfluss wieder freibekommen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Hausmittel-Tipp gegen verstopfte Abflüsse in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Vier Esslöffel Natron in den Ausguss streuen. Anschließend eine halbe Tasse Essigessenz in den Abfluss gießen. Das Gemisch einwirken lassen - es sollte anfangen, zu sprudeln und zu schäumen.

Fazit: Das Wasser fließt zwar etwas besser ab - frei ist der Abfluss allerdings nicht. Es müssen wohl doch stärkere Geschütze ran. Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel empfiehlt dafür chemische Abflussreiniger - eventuell in Kombination mit mechanischen Helfern wie einer Saugglocke.