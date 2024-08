Monterey - BMW macht den 5er Touring zum Sportwagen. Denn zum dritten Mal in der Modellhistorie bietet die Sporttochter M GmbH das Modell der oberen Mittelklasse auch wieder als Kombi an. Der neue M5 Touring feiert seine Weltpremiere gerade auf der Monterey Car Week in Kalifornien und kommt im November in den Handel. Den Preis beziffert der Hersteller mit 146.000 Euro.

Elektrounterstützung für noch mehr Dampf unter der Haube

Dafür gibt es statt der Limousine einen 5,10 Meter langen Kombi mit einem 500 bis 1.630 Liter großen Kofferraum und einem Motor, der alle bisherigen M5-Generationen übertrifft: Denn unter der stark modellierten Haube steckt ein 4,4 Liter großer V8, der mit elektrischer Unterstützung und Pufferbatterie zum Plug-in-Hybrid wird.

Zu den 430 kW/585 PS des Verbrenners kommen deshalb noch einmal 145 kW/197 PS aus der E-Maschine und treiben die Systemleistung auf bislang unerreichte 535 kW/727 PS. Damit wird der Touring zum Eilfrachter, beschleunigt in 3,6 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und wird auf Wunsch erst bei 305 statt den sonst üblichen 250 km/h abgeregelt.



Auch wenn der Kombi weniger Gestaltungsspielraum bietet als die Limousine, sieht man dem M5 Touring seine Kraft auf den ersten Blick an: Über der Heckklappe thront ein markanter Spoiler und darunter gibt es einen Diffusor, aus dem gleich vier Endrohre ragen.