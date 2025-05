Berlin - Einer der erfolgreichsten elektrischen Kleinwagen aus China kommt nach Europa: Ab sofort ist der BYD Dolphin Surf bei uns bestellbar. Er ist zwar mit einem Einführungspreis von 19.990 Euro mehr als doppelt so teuer wie der auf dem Heimatmarkt Seagull genannte Wagen, geht dafür aber auch spürbar in die Länge und bekommt einen besseren Antrieb.

Außerdem ist er damit noch immer günstiger als alle Modelle aus Europa – und kommt bezahlbaren Kleinwagen wie dem VW ID.1 oder dem Renault Twingo um mindestens ein Jahr zuvor. Allerdings ist der Kampfpreis zum Start nur von kurzer Dauer, denn ab Juli verlangt BDY mindestens 22.990 Euro.



Aber auch dann bietet der Dolphin Surf noch mehr Auto fürs Geld als die meisten Konkurrenten: Mit einer Länge von 3,99 Meter und einem Radstand von 2,50 Metern hat der Viertürer auch für vier Erwachsene noch ein halbwegs ordentliches Platzangebot, und der Kofferraum fasst laut BYD 308 bis 1.037 Liter. Und selbst das Basismodell ist mit einem digitalen Schlüssel oder einem drehbaren Touchscreen bestückt.

322 Kilometer maximale Reichweite mit maximal 150 km/h

Den Frontantrieb übernimmt dann in der Basisversion Active ein Motor mit 65 kW/88 PS und die Energie liefert ein LFP-Akku mit 30 kWh, der für 220 Normkilometer reicht. Alternativ bietet BYD auch eine rund 43 kWh große Batterie an für die mittlere Version Boost mit dem gleichen Motor. Damit steigert sich die Reichweite auf bis zu 322 Kilometer.

Und wer sportlicher fahren will, kann einen Motor mit 115 kW/156 PS bestellen. In dieser Version Comfort reduziert sich die Normreichweite leicht auf 310 Kilometer, man beschleunigt aber dafür in 9,1 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 (Active: 11,1 s und Boost: 12,1 s). So oder so ist das Spitzentempo allerdings auf 150 km/h limitiert.

Und auch beim Laden ist der Dolphin Surf von der langsameren Sorte: Am Wechselstrom liegen immer 11 kW an, beim Gleichstrom sind es je nach Akku 65 oder 85 kW.