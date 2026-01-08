Das Oberklasse-SUV X5 trumpft bei der HU mit standfesten Bremsen auf - überraschend angesichts des hohen Leergewichts. Eine Marotte am Fahrwerk des auffälligen Autos sollte man indes im Blick haben.

Der X5 punktet bei Komfort, Fahrwerk und Bremsen: Die meisten Baujahre zeigen in der Hauptuntersuchung nur wenige Schwächen.

Berlin - Dank purer Motorkraft löst BMW ein scheinbares Gesetz auf: dass hohes Gewicht zu Trägheit führen müsse. Im Gegenteil fahren sich die X5, deren Leistungsspektrum selbst der Diesel jenseits der 200-PS-Marke beginnt, durch die Bank weg leichtfüßig.Ins Gewicht fallen dabei einige typische Macken, die bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) sichtbar werden. Bei den Bremsen überrascht das stets deutlich über zwei Tonnen wiegende SUV dagegen positiv.

Modellhistorie: Das Münchner Oberklase-SUV fährt in mittlerweile vierter Generation. Der neueste X5 wurde 2018 eingeführt und zuletzt 2023 geliftet. Der Vorgänger war von 2013 bis 2018 in den Showrooms. Der erste X5 kam im Jahr 2000 in den Handel.

Karosserie und Varianten: Der X5 ist ein SUV mit hoher Sitzposition und entsprechend guter Übersicht über das Verkehrsgeschehen. Fast immer ist Allrad an Bord, nur die schwächsten Motorvarianten besitzen Heckantrieb.

Abmessungen (laut ADAC): Dritte Generation: 4,88 m x 1,94 m bis 1,99 m x 1,75 m bis 1,76 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 650 l bis 1.870 l, (Hybridversion: 500 l bis 1.720 l); vierte Generation: 4,92 m bis 4,94 m x 2,00 m bis 2,02 m x 1,75 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 650 l bis 1.870 l, (Hybridversion: 500 l bis 1.720 l).

Stärken: Trotz seines Schwergewichts ist der X5 ein dynamisches Auto, auch das Niveau des Ausstattungskomforts ist hoch. Bei der HU schneiden fahrwerksseitig Federn und Dämpfer gut ab, in fast allen Baujahren auch Lenkgelenke und Lenkanlage. Das berichtet der „Auto Bild TÜV-Report 2026“. Das Licht ist weitgehend unauffällig, ebenso sämtliche Komponenten der Bremsanlage; sogar die Bremsscheiben sind nur selten verschlissen. Auch die Auspuffanlagen sind haltbar.

Schwächen: „Problemzone“ sind laut Report die Achsaufhängungen, die über alle Baujahre für überdurchschnittliche hohe Beanstandungsquoten sorgen, vor allem die Baureihe ab 2013 ist betroffen. Zum fünften Check im Fahrzeugalter von elf Jahren, streikt hier und da die Lenkanlage. Auch sollten Interessenten der dritten Generation auf die vordere Beleuchtung achten, die oft Kritik erntet. Zudem schafft sie die Abgasuntersuchung (AU) recht häufig nicht. Ölverlust trifft alle Baujahre beider Generationen.

Pannenverhalten: In der ADAC-Pannenstatistik erweisen sich am problematischsten die Modelle mit Erstzulassungsjahr 2014, die für nur „mittlere Zufriedenheit“ sorgen. Jüngere der dritten Generation schneiden demnach gut oder sehr gut, schreibt der Club.

Motoren: Dritte Generation: Benziner (Sechs- und Achtzylinder, Allradantrieb): 225 kW/306 PS bis 423 kW/575 PS; Diesel (Vier- und Sechszylinder, Heck- und Allradantrieb): 160 kW/218 PS bis 280 kW/381 PS; Plug-in-Hybrid mit Benziner (Systemleistung): 230 kW/313 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele: