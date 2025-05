Er ist die französische Alternative zum VW Tiguan und hat sich in Deutschland bereits 40.000 Mal verkauft. Damit der Erfolg nicht abreißt, wird der Renault Austral jetzt überarbeitet.

Köln - Der Renault Austral bekommt ein Update: Zweieinhalb Jahre nach der Markteinführung verpassen die Franzosen dem Konkurrenten von Autos wie dem VW Tiguan ein neues Gesicht, verbessern die Ausstattung und verfeinern das Fahrgefühl. Die Markteinführung ist für diesen Sommer geplant und die Preise beginnen unverändert bei 34.700 Euro, teilte der Hersteller mit.

Zu erkennen ist der neue Jahrgang des 4,53 Meter langen SUV laut Renault vor allem am Bug, der sich mit anderen Scheinwerfern, einem neuen Grill und einer geänderten Motorhaube jetzt am Espace und am Top-Modell Rafale orientiert. Das stand offenbar auch beim Fahrgefühl Pate: Deshalb haben die Entwickler den Angaben zufolge den Fahrkomfort mit größeren Reifen und neuen Sitzen verbessert und die Innenraum-Geräusche halbiert.

Auch den Antrieb haben sie überarbeitet, meldet Renault und verweist auf ein optimiertes Getriebe für die 147 kW/200 PS starke Hybrid-Version, die einen 1,2-Liter-Dreizylinder und zwei E-Motoren kombiniert. Alternativ gibt es weiterhin einen Mild-Hybriden von 116 kW/158 PS, der mit einer stufenlosen Automatik fährt. Die Höchstgeschwindigkeit liegt für beide bei 180 km/h, der Verbrauch bei 6,5 und 4,8 Litern und der CO2-Ausstoß bei 148 und 109 g/km.