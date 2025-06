Zuletzt hat Audi sein Angebot in den oberen Klassen erneuert, jetzt sind die Kompakten dran: Gegen BMW X1 und Mercedes GLA startet bald die dritte Generation des Q3.

Q3 zum Dritten: Der neue Audi Q3 kommt im Herbst in dritter Generation auf den Markt.

Ingolstadt - Audi hat für diesen Herbst die dritte Generation des Q3 angekündigt. Nach zahlreichen Premieren in der Mittel- und Oberklasse wird das der erste neue Kompakte seit Jahren. Bestellt werden kann das SUV ab Sommer. Die Auslieferung für den Konkurrenten von Autos wie BMW X1 und Mercedes GLA beginnt im September, teilt Audi mit und setzt als Startpreis 44.600 Euro an.

Im Design etwas prägnanter gezeichnet als bisher, behält der Q3 dabei sein Format. Die Abmessungen ändern sich nur minimal. Die neue Generation ist laut Audi 4,53 Meter lang und bietet Platz für bis zu fünf Insassen. Dank einer serienmäßig verschiebbaren Rückbank kommt ein variabler Kofferraum mit 488 oder 575 bis 1.386 Litern dazu. Das Armaturenbrett verfügt über ein neues Cockpit mit flachem, frei stehendem Display bis über die Mittelkonsole und ganz neu gestalteten Hebeln für Blinker, Wischer & Co.

Benziner, Diesel und eine Version mit Stecker

Für den Antrieb haben die Bayern zwei Benziner mit 1,5 Litern Hubraum und 110 kW/150 PS oder 150 kW/204 PS, einen 2,0 Liter-TFSI mit 195 kW/265 PS sowie einen 2,0-Liter-Diesel mit 110 kW/150 PS vorgesehen. Von denen werden die stärkeren Motoren jeweils mit Allrad- statt Frontantrieb angeboten.

Ein neuer Plug-in-Hybrid verfügt über eine Systemleistung von 200 kW/272 PS und will die Brücke zum elektrischen Fahren schlagen. Dafür gibt es einen Akku mit 25,7 kWh, der bis zu 120 Kilometer Reichweite ermöglicht und mit bis zu 50 kW an der Gleichstromsäule (DC) lädt, so Audi weiter.