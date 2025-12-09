Präsentiert wurde er als technologischer Leuchtturm für die E-Mobilität. Doch weil die Welt offenbar noch nicht ganz reif ist für den Wechsel, baut Mercedes in den CLA nun auch einen Verbrenner ein.

Frisch wie Neuschnee: Der Mercedes CLA ist künftig auch als Hybrid erhältlich und kombiniert seine E-Maschine mit einem Benzinmotor.

Hochgurgl - Der Mercedes CLA macht eine halbe Rolle rückwärts. Obwohl vor allem für die E-Mobilität entwickelt, bekommt das kompakte Coupé jetzt zur Batterie einen Benzintank und steht laut Mercedes künftig auch als Hybrid beim Händler. Die Preise beginnen bei 46.243 Euro und liegen damit rund 3.000 Euro unter dem günstigsten E-Modell.

Angeboten wird der CLA Hybrid in drei Leistungsstufen: Zur 22 kW/30 PS starken E-Maschine in der Achtgang-Doppelkupplung kommt ein 1,5 Liter großer Vierzylinder-Benziner, der wahlweise 100 kW/136 PS, 120 kW/163 PS oder 140 kW/190 PS leistet. Die beiden stärkeren Modelle bietet Mercedes auch mit Allradantrieb an.

Zwar hat der Pufferakku nur 1,3 kWh und ermöglicht rein elektrisches Fahren nur auf der Kurzstrecke bei Stadtgeschwindigkeit. Doch weil mit dem Hybrid auch Bremsenergie zurückgewonnen werden kann, sinkt der Normverbrauch auf bestenfalls 4,9 Liter und der CO2-Ausstoß auf 111 g/km.

Keine so großen Reichweiten-Unterschiede

Rein rechnerisch liegen E-Modelle und Hybrid bei der Reichweite gar nicht so weit auseinander: Für den Stromer nennt Mercedes bis zu 792 Kilometer, für das Modell mit Verbrenner liegt der Normwert bei bis zu 878 Kilometern.