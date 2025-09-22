Mit dem EV4 startet Kia eine Alternative zu ID.3 & Co. in Europa. Welche Akku-Optionen und Ausstattungen zur Wahl stehen, erfahren Sie hier.

Optisch auf jeden Fall eigenständig: Neben dem normalen Kompakten wird es den Kia EV4 auch als Fastback geben.

Frankfurt - Kia schickt gegen europäische Elektrokompakte wie den VW ID.3 oder den Renault Megane jetzt den EV4 ins Rennen. Der 4,42 Meter lange Fünftürer mit dem in der Kompaktklasse weit verbreiteten Steilheck wird eigens in Europa gebaut und auch nur hier angeboten. Die Preise starten bei 37.590 Euro. Die Auslieferung soll noch in diesem Herbst beginnen, teilt Kia mit.

Dafür gibt es einen Fünftürer, der bei 2,82 Metern Radstand auch im Fond viel Platz bieten und zudem mit 435 bis 1 415 Litern Kofferraum punkten will. Für einen zweiten Stauraum im vergleichsweise flachen Bug hat es aber nicht gereicht.

Aufpreis für die Limousinenform

Dort steckt laut Kia stattdessen ein 150 kW/204 PS starker E-Motor, der den EV4 auf bis zu 170 km/h beschleunigt. Gespeist wird er im Basismodell von einem Akku mit 58,3 kWh, der für bis zu 440 Norm-Kilometer reicht und mit maximal 101 kW geladen werden kann. In der Topversion ab 43.240 Euro hat der Akku 81,4 kWh. Der reicht für bestenfalls 625 Kilometer und lädt mit bis zu 128 kW.

Wer sich in der Kompaktklasse nicht mit ID.3 & Co gemein machen möchte, bekommt den EV4 auch wie der Rest der Welt als betont auffällig gezeichnete Fast-Back-Limousine. Die hat zwar immer den großen Akku, kostet aber laut Kia bereits in der Basisversion mindestens 47 140 Euro.