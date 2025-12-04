Qualität hat ihren Preis: Das zeigt sich auch bei BMWs Mittelklasse-SUV, ob als Neuwagen oder als Gebrauchter. Denn das Modell zeigt kaum Schwächen - weder beim Tüv noch im Pannenverhalten. Probleme?

Komfortabel gleiten oder dynamische Attacke? Der BMW X3 beherrscht beide Gangarten und ist gut verarbeitet - worauf aber sollten Gebrauchtkäufer achten?

Berlin - Vormals Kompaktklasse, jetzt schon Mittelklasse: Das übliche Wachstum von Autos, je jünger die Ausgabe, hat dem X3 einen Aufstieg beschert. Passend dazu: Auch das technische Niveau ist vergleichsweise hoch.

So vermeldet der ADAC für die dritte Modellgeneration sehr niedrige Pannenquoten, und in puncto Kfz-Hauptuntersuchung (HU) schreibt der „Auto Bild TÜV-Report 2025“: Mit der dritten X3-Auflage „hat BMW ein zuverlässiges Auto geschaffen“. Was bleibt? Hier und da ein Ölfleck als Wermutstropfen sowie hohe Gebrauchtwagenpreise, denn die Baureihe sei „wertstabil“.

Modellhistorie: 2017 kam die dritte Generation des X3 auf den Markt, im Jahr 2021 gab es das Facelift. Das bescherte dem auf dem 5er basierenden Modell eine größere BMW-Niere an der Frontpartie und Modifikationen der Heckschürze.

Karosserie und Varianten: Varianten im Aufbau gibt es vom X3 nicht - zumindest nicht unter dieser Modellbezeichnung, denn BMW führt das Coupé-Derivat als X4. Ansonsten ist der X3 mit fünf Türen, fünf Sitzplätzen und hochbauender Karosserie ein typisches SUV.

Abmessungen (laut ADAC): 4,71 m bis 4,73 m x 1,89 m bis 1,90 m x 1,67 m bis 1,68 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 550 l bis 1.600 l (Plug-in-Version: 450 l bis 1.500 l; E-Version iX3: 510 bis 1.560 l).

Stärken: BMW-typisch kombiniert auch der X3 gute Verarbeitung und komfortables Dahingleiten mit abrufbereiter Fahrdynamik, vor allem der M Competition lässt es krachen. Bei der HU zeigen sich die Fahrwerkskomponenten laut „Auto Bild TÜV-Report 2025“ von ihrer besten Seite, bis auf die nur durchschnittlichen Blinker auch die Beleuchtungskomponenten.

Schwächen: Noch der Vorgänger hatte in diesem Kapitel mehr Einträge, doch beim betrachteten dritten X3 gibt es kaum etwas zu vermelden - bis auf den besonders ärgerlichen, da schon zur zweiten HU im Fahrzeugalter von fünf Jahren auftretenden Ölverlust an Motor und Getriebe.

Pannenverhalten: „Hohe bis sehr hohe Zuverlässigkeit“, teilt der ADAC hinsichtlich des X3 und dessen Abschneiden in der Pannenstatistik des Clubs mit. Der ADAC schreibt, es gebe „keine auffälligen Bauteile“. Pannenschwerpunkte sind damit nicht gegeben.

Motoren: Benziner (Vier- und Sechszylinder, Allradantrieb): 135 kW/184 PS bis 375 kW/510 PS; Diesel (Vier- und Sechszylinder, Heck- und Allradantrieb): 110 kW/150 PS bis 250 kW/340 PS; Plug-in-Hybrid (Otto- und E-Motor; Allrad): 215 kW/292 PS Systemleistung; E-Version iX3 (Heckantrieb): 210 kW/286 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele: