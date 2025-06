Rettungsgasse bei Stau: So wird sie gebildet

Hilfsspur in der Not

So geht´s richtig: Alle Fahrzeuge auf der linken Spur fahren an den linken Fahrbandrand und die Fahrzeuge auf allen rechts daneben liegenden Spuren weichen nach rechts aus.

Berlin - Sommer, Sonne – Stau. Gerade zu Beginn der Ferienzeit ist das kein ungewöhnlicher Dreiklang auf den Autobahnen. Wenn es so weit ist, hilft Ruhe weiter. Nachfolgende sollte man vor dem beginnenden Stau kurz mit dem Warnblinker warnen. Und ganz wichtig: Bereits bei stockendem Verkehr muss umgehend eine Rettungsgasse gebildet werden.

Dazu fahren alle auf der linken Spur an den linken Fahrbandrand. Die Fahrzeuge auf allen rechts daneben liegenden Spuren weichen nach rechts aus. So öffnet sich der Notkorridor dazwischen. Den Pannenstreifen darf man in der Regel aber nicht befahren dabei.

Die rechte Hand als Vorbild für die Rettungsgasse

Um sich das besser zu merken, bringt der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) die genannte Rechte-Hand-Regel als Merkhilfe ins Spiel: Man betrachtet seine rechte Hand von oben: Der Daumen zeigt nach links, alle anderen Finger nach rechts - und dazwischen bildet sich die Rettungsgasse.

Wer keine Gasse bildet, muss mit einem Bußgeld zwischen 200 und 320 Euro, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten in Flensburg rechnen. Wer sogar noch verbotenerweise durch die Gasse nach vorn fährt, bekommt es mit Bußgeldern zwischen 240 und 320 Euro, Fahrverboten und Punkten zu tun.

Auch im europäischen Ausland muss die Rettungsgasse meist zwischen dem linken und den übrigen Fahrstreifen gebildet werden. Dabei darf man in Österreich und Luxemburg auch auf den Pannenstreifen fahren. Keine Regelungen gibt es laut ADAC hingegen Italien und den Niederlanden.