Betonwand statt Blätterwald, Hocke statt Vogelperspektive: So macht man aus dem Motorrad einen echten Blickfang für das Verkaufsportal.

Berlin - Der Frühling naht - beste Zeit, den geplanten Verkauf des Motorrads nun anzugehen. Egal, ob Hobbyaufgabe - oder Platz für eine neue Maschine: Wer verkaufen will, braucht aussagekräftige Fotos. Denn Kauf und Verkauf gehen heute meist über Portale im Internet. Ein paar Tipps, damit die Maschine einen guten Eindruck macht, gibt die Zeitschrift „Motorrad“ (Ausgabe 5/2026).

Heutzutage dürfte nahezu jeder eine Kamera haben - zumindest die im Smartphone. Das ist auch gut so, denn laut der Zeitschrift sollte man aktuelle Fotos vom Motorrad präsentieren. Daher auch besser keine Winter-Fotos im Sommer oder umgekehrt. Denn: Wer sich für die Maschine interessiert, will wissen, wie sie jetzt aussieht.

So gelingen bessere Aufnahmen: