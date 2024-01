Großer Sicherheitstest Warnwesten: Auch günstige Modelle mach gut sichtbar

Ob als vorgeschriebenes Utensil im Auto oder getragen beim Radeln oder dem Spaziergang im Dunkeln: Warnwesten in Neonfarben sorgen für ein Plus an Sicherheit. Ein Test zeigt, was sie wirklich taugen.