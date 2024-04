Der X4 von BMW ist ein Statement - so unübersehbar ist sein Auftritt, den er allein schon der markanten Karosserie verdankt. Wer das nötige Kleingeld hat, greift besser zur neueren Generation. Warum?

Weißes Auto mit weißer Weste? Was ist beim BMW X4 als Gebrauchtwagen wichtig?

Berlin - SUV-Coupés mit vier Türen sind so eine Sache: Wer damit durch die Stadt kurvt, geht nicht gerade als Öko durch. Während der X6 das PS-Protz-Image für manch einen auf die Spitze treibt, backt der X4 zumindest etwas kleinere Brötchen. Denn auch er, der mit Vehikeln wie Mercedes GLC Coupé oder Audi Q5 Sportback konkurriert, ist immer noch eine wuchtige Erscheinung. Aber auch eine recht wertstabile.

Das notiert der „Auto Bild TÜV-Report 2024“ und stellt dem Bayern vor allem mit Blick auf ältere Exemplare jedoch ein gar nicht so gutes Zeugnis aus. Wie so oft ist die jüngere Generation in technischer Hinsicht der bessere Griff für Gebrauchtwageninteressenten - wenn auch der teurere.

Mitte 2018 brachte BMW die Zweitauflage - mit Digitalinstrumenten, mehr Assistenzsystemen, etwas mehr Beinfreiheit im Fond, serienmäßig elektrischer Heckklappe und vergrößertem Kofferraum. Ein Facelift brachte dem Mittelklasse-SUV 2021 eine überarbeitete Niere, neue Scheinwerfer und retuschierte Rückleuchten, größere Bildschirme in Serie sowie nochmals funktionserweiterte Assistenzsysteme.

Beim neueren X4 im Prinzip einziger Wermutstropfen sind Öltropfen: Schon zur ersten HU fährt der Neue mit der ein oder anderen Leckage vor.

Jedoch gab es einige Rückrufe, die unter anderem die Gefahr plötzlich ausfallender Bremskraftunterstützung, Brandgefahr am AGR-Kühler und Montagefehler der Fahrerairbag-Abdeckung betrafen.

Zweite Generation: Benziner (Vier- und Sechszylinder in Reihe, Allradantrieb): 135 kW/184 PS bis 375 kW/510 PS; Diesel (Vier- und Sechszylinder in Reihe, Allradantrieb): 140 kW/190 PS bis 250 kW/340 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele: