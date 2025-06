Badebekleidung waschen: So bleiben Bikini & Co. lange schön

Berlin - Ob am Strand, im Freibad oder am Badesee: Im Sommer sorgt der Sprung ins Wasser oft für die nötige Abkühlung. Damit Bikini, Badehose und Co. möglichst lange ihre Form und Farbe behalten, kommt es auf die richtige Pflege an. Und so geht's.

Schonende Reinigung per Hand

Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) rät, Badesachen direkt nach dem Tragen gründlich mit kaltem, klarem Wasser auszuwaschen. So lassen sich Rückstände von Chlor, Salz oder Sonnencreme entfernen. Für eine intensivere Reinigung eignet sich ein Bad in kaltem Wasser mit etwas Fein- oder Farbwaschmittel. Die Kleidung kann entweder kurz durchgeknetet oder etwa 15 Minuten eingeweicht werden.

Anschließend nochmals gründlich mit kaltem, klarem Wasser ausspülen. Wichtig beim Trocknen: die nasse Badebekleidung nicht in der prallen Sonne aufzuhängen – dort können die Farben ausbleichen. Ein schattiger, luftiger Platz eignet sich ideal.

Maschinenwäsche aber mit Vorsicht

Wer lieber die Waschmaschine nutzt, sollte die Badesachen auf links drehen und – besonders bei Modellen mit Bügeln oder Cups – ein Wäschenetz verwenden. Da die Badetextilien bei zu hoher Schleuderdrehzahl ihre Form verlieren können, empfiehlt der IKW sie im Schonwaschgang bei maximal 30 Grad und einer maximalen Schleuderdrehzahl von 600 Umdrehungen pro Minute zu waschen.

Auch nach der Maschinenwäsche gilt: Zum Trocknen aufhängen und direkte Sonne meiden, damit Farben und Form erhalten bleiben.