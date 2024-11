Die Kinder müssen mal raus! Aber wohin? Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 16. und 17. November unternehmen können.

Artistik, Theater und Basteln: Das ist am Wochenende in Sachsen-Anhalt los

Halle/MZ. - Spaß, Sport und Spiel - in Sachsen-Anhalt gibt es an jedem Wochenende tolle Ausflugsziele für Familien. Wir verraten wo.

Die Faszination für Märchen ist ungebrochen, sie gehören in jedes Kinderzimmer und liegen zum Vorlesen auf vielen Nachtschränkchen. Kein Wunder also, dass vor allem in der Vorweihnachtszeit Theater und Ensemble landauf, landab Märchen auf die Bühnen bringen. Wir stellen eine Auswahl vor.

PS: Für den Fall, dass das Wetter trocken bleibt, gibt es ganz unten sieben tolle Tipps für Wandertouren für die ganze Familie.

1. Western-Winter in Pullman City im Harz

In der Wintersaison hat die Westernstadt mit einem Family Special ab dem 15. November bis zum 5. Januar an allen Wochenenden geöffnet. Der Eintritt ist für alle Besucher frei. An diesen Wochenenden verwandelt sich die Westernstadt in ein Winter-Wonderland à la Wild West.

Das Highlight in diesem Winter: eine Schlittschuhbahn direkt auf der Mainstreet. Viele verschiedene Weihnachtshändler locken mit festlichen Aromen und Gerüchen. Die besondere Shoppingtour durch die bunt beleuchtete Westernstadt ist für jeden Winterurlauber ein Muss. In der Indoortspielwelt ist zu dem eine Wichtelwerkstatt aufgebaut und auch Santa Claus stattet der Westernstadt einen Besuch ab.

Datum: 15. November bis 5. Januar, Freitag 15 Uhr bis 0 Uhr, Samstag 11 Uhr bis 0 Uhr, Sonntag 11 Uhr bis 18 Uhr, Pullman City Harz

2. Artistik-Stück mit Musik für die ganze Familie in Halle

Die „Himmlischen Irren“ sind ein Künstler-Kollektiv aus Halle, die Geschichten mithilfe von Luftartistik, Live-Musik und Projektion erzählen. Mit ihren Theaterstücken geht die Gruppe seit 2021 an Saalebrücken und in Kirchen Sachsen-Anhalts auf Tour - so auch dieses Jahr.

Das Stück „Jack und der Riese“ ist an dem Märchen „Jack und die Bohnenranke“ angelehnt: Luftartistin Anne Scholze spielt dabei am Vertikaltuch den Helden Jack, der ein großes Abenteuer bei seiner Begegnung mit dem Riesen erlebt. Der Kirchenraum bietet hierfür eine einzigartige Kulisse, die die kraftvolle Luftartistik beeindruckend in Szene setzt und die Geschichte umrahmt. Musikalisch begleitet wird das Stück von der Band FARO feat. Tyl Fiedler, ebenfalls aus Halle.

Datum: 15. und 16. November, 19 Uhr, Pauluskirche Halle

3. Familienfeier zum Jubliäum 220 Jahre Halloren in Halle

Die Halloren-Erlebniswelt lädt zum großen Familienfest ein. Der Anlass: Die Halloren-Schokolade feiert 220-jährigen Geburtstag. Es gibt jede Menge Spaß für die kleinen Besucher mit tollen Überraschungen und Kinderschminken und einen Fahrrad-Parcours.

Zudem können die Gäste am Glücksrad drehen und tolle Preise gewinnen. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. Kinder bis 8 Jahre haben freien Eintritt in die Erlebniswelt.



Übrigens, die Halloren-Erlebniswelt haben wir auch schon getestet. Hier geht es zu den fünf Highlights für Kinder (mit Video).

Datum: 16. November, 11 Uhr, Halloren-Schokoladenfabrik Halle

Das Theater Magdeburg zeigt "Wolf" nach dem Roman von Saša Stanišićs. Foto: Gianmarco Bresadola

4. Theaterstück "Wolf" nach gefeiertem Roman am Theater Magdeburg

Saša Stanišićs Roman "Wolf" hat den Jugendliteraturpreis 2024 in der Sparte „Kinderbuch“ gewonnen. Das Theater Magdeburg zeigt das Theaterstück "Wolf". Die Geschichte handelt von zwei Jungen, die Mobbing durch andere Jugendliche erfahren und so zu Freunden werden.

Datum: 16. November, 19.30 Uhr und 17. November, 16 Uhr, Theater Magdeburg

5. Familien-Wichteltag in der Bartholomäuskirche in Halle

Der CVJM lädt alle Familien zum Familien-Wichteltag in die Bartholomäuskirche in Halle ein. Hier können kleine und große Besucher in eine Welt voller Kreativität und Freude eintauchen, während gemeinsam Geschenke für die bevorstehenden Feiertage gebastlt werden können.

Es warten verschiedene spannende Kreativworkshops: Ob beim Pyramidenbauen, der Herstellung von Wachstüchern, dem Basteln von Weihnachtskarten oder dem Bedrucken von T-Shirts – hier ist für jeden etwas dabei! Der Familien-Wichteltag ist nicht nur eine tolle Gelegenheit, kreativ zu sein, sondern auch eine wunderbare Möglichkeit, Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Datum: 16. November, 10 Uhr, Bartholomäuskirche in Halle

6. Bienen-Puppentheater "Rettet Mortimer" am Schloss Köthen

Ein Wissenschafts-Puppentheater für Kinder ab vier Jahre gibt es mit dem Bienenstück „Rettet Mortimer!“ im Veranstaltungszentrum des Köthener Schlosses zu erleben. Mortimer ist ein stattlicher Apfelbaum und steht wie jedes Jahr in üppiger Blüte. Da sollte es doch eine reichliche Ernte geben! Doch Bauer Ackerfurche ist davon nicht überzeugt. Schon die letzten Jahre hingen nur wenige Äpfel an den Zweigen. Da kann man den Baum doch auch gleich fällen! Ob es den Kindern gemeinsam mit den Wiesenbewohnern gelingt, Mortimer zu retten?

Im Bienenstück „Rettet Mortimer!“ wird auf gewohnt kindgerechte Weise vom Urania-Theater aus Chemnitz anhand einer kleinen Detektivgeschichte erklärt, welche Rolle die fleißigen Honigsammlerinnen im Ökosystem haben und wie der Mensch dieses beeinflusst. Die Aufführung des Puppentheaters findet im Rahmen des Begleitprogramms zur Sonderausstellung „Leben und leben lassen? Über die Artenvielfalt“ in den Museen im Schloss Köthen statt.

Datum: 17. November, 16 Uhr, Schloss Köthen

Das Harztheater gastiert mit "Rusalka" im Bernburger Theater. Foto: Ray-Behringer

7. Märchenoper "Rusalka" am Theater in Bernburg

Hans Christian Andersens „Kleine Meerjungfrau“ oder Disney’s „Arielle“, die Trickfilm-Adaption des Stoffs aus den späten 80er Jahren, sind Beispiele für Erzählungen über Nixen. In der zeitlos berührenden Geschichte geht es um eine Nixe, die sich in einen Menschen verliebt und dafür Gestalt und Wesen aufgeben muss.

Doch keine andere Deutungsversion erzählt in einer derart mystischen und geisterhaften Schönheit von nächtlichen Fabelwelten und der Zartheiteiner selbstvergessenen Liebe wie Antonin Dvoraks überwältigend poetische Märchenoper „Rusalka“. Das Harztheater gastiert mit "Rusalka" im Bernburger Theater.

Datum: 17. November, 16 Uhr, Theater Bernburg

