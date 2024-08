Die Kinder müssen an die frische Luft! Aber wohin? Wir verraten kurz und knackig, was man mit Kindern an diesem Wochenende unternehmen kann.

Feste, Konzerte, Badespaß: Das ist am Wochenende in Sachsen-Anhalt los

Für Kinder gibt es viele Highlights am Wochenende. Zum Beispiel der Rummel auf dem Kobermännchen-Fest in Sangerhausen.

Halle/MZ. - Spaß, Sport und Spiel - in Sachsen-Anhalt gibt es an jedem Wochenende tolle Ausflugsziele für Familien. Wir verraten wo.

1. Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal

Für Eltern und kleine Besucher des Sachsen-Anhalt-Tags ist ein buntes Programm geplant. So lockt die Radio-SAW-Bühne am 31. August zum Familiensamstag mit Musik, Tanzvorführungen und spannenden Gewinnspielen.

Auf der Bühne des Regionaldorfs Elbe-Börde-Heide zeigt die Otto-von-Guericke-Gesellschaft am ganzen Festwochenende spektakuläre Versuche des gleichnamigen Naturforschers und Erfinders. Spannend wird ganz sicher das Tauziehen um die berühmten Halbkugeln. Ob sie sich öffnen lassen?

Auf der Bühne „Weltoffenes Sachsen-Anhalt“ singt am Samstag ab 14.30 Uhr der Magdeburger Martin Rühmann lustige Kinderlieder.

Am Sonntag können sich die Jüngsten ab 14 Uhr auf ihre Lieblingshelden vom Fernsehsender Kika freuen, wenn das Kikaninchen und Bernd das Brot auf der MDR-Bühne zu Gast sind. Anschließend wird es „Tierisch musikalisch“. Der MDR Kinderchor animiert die Kids mit Tierliedern zum Zuhören und Mitsingen.

Ebenfalls am Sonntag zeigt das Puppentheater Sternenzauber auf der Kinder- und Jugendmeile ab 15 Uhr Kasper und seine Freunde.

Datum: 30. August bis 1. September, ganztägig, Stendal

2. Genzmer Brückenfest in Halle

Mehr als 40 Akteure und Vereine sind am Start, wenn das Genzmer Brückenfest am Sonntag, 1. September, ruft. Das Wuk Theater Quartier feiert mit der Nachbarschaft bereits die 10. Auflage der lange vergessenen Veranstaltung.

Zahlreiche Mitmach-Angebote stehen bereit, auch für kleine Besucher. Das Saline Technikum bietet Brückenbau mit Lego-Roboter an. Im Planetarium können Nachwuchsastronomen unter fachkundiger Anleitung die Sonne mit Teleskopen beobachten. Sportliche Angebote wie Fußball und Tischtennis gibt es an der IGS Am Planetarium. „Würfelpech“ steuert analoge Spiele zum Fest bei, das heißt Brettspiel-Fans sind dort genau richtig.

Datum: 1. September, 13 Uhr, Genzmer Brücke, Glaucha-Viertel, Halle

3. Korbermännchen-Fest in Sangerhausen

Ab Freitag, den 30. August, lädt das Sangerhäuser Kobermännchen in die Kreisstadt (Mansfeld-Südharz) ein.

Die Besucher können sich auf ein buntes Markttreiben mit regionalen Produkten, Kunsthandwerk und kulinarischen Spezialitäten freuen.

Darüber hinaus werden auch historische Führungen und spezielle Aktionen für Kinder angeboten, wie etwa Bastelworkshops und Märchenstunden, die sich um die Figur des Kobermännchens drehen. Ein Rummel darf natürlich auch nicht fehlen.

Datum: 30. August bis 1. September, Sangerhausen

4. Familienfest auf dem Lutherhof in Wittenberg

Am Samstag ist auf dem Wittenberger Lutherhof ein großes Familienfest angesagt. Katharina von Bora höchstselbst eröffnet das Fest um 14 Uhr.

Dann gibt es Musik, mittelalterliche Spiele, Kinderschminken, eine Kreativstrecke und Jonglage. Die Mitmachausstellung "Der Mönch wars" öffnet von 14 bis 18 Uhr.

Datum: 31. August, 14 bis 18 Uhr, Lutherhof Wittenberg

5. Familienkonzert im Gesellschaftshaus in Magdeburg

Bonjour, Hola, Hello - so tönt es aus Magdeburger Gesellschaftshaus am Sonntag. Dann startet eine spannende musikalische Reise durch Europa.

Datum: 1. September, 16 Uhr, Schinkelsaal, Gesellschaftshaus Magdeburg

6. Familientag in den Franckeschen Stiftungen in Halle

Eine Rätsel-Rallye über das Stiftungsgelände macht Spaß und man erkundet ganz in Vorbeigehen neue und altbekannte Denkmäler.

Datum: 1. September, 11 Uhr, Franckesche Stiftungen Halle

7. Mais-Labyrinth im Saalekreis und in Rackith bei Wittenberg

In den Mais-Labyrinthen in Petersberg im Saalekreis und in Rackith im Landreis Wittenberg können sich Besucher ganz schön verirren.

