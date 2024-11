Die Kinder müssen an die frische Luft! Aber wohin? Wir verraten kurz und knackig, was man mit Kindern am Wochenende vom 2. und 3. November unternehmen kann.

Lichterfee, Schokokönigin, Grusel-Gespenster: Das ist am Wochenende in Sachsen-Anhalt los

Halle/MZ. - Spaß, Sport und Spiel - in Sachsen-Anhalt gibt es an jedem Wochenende tolle Ausflugsziele für Familien. Wir verraten wo.

Wanderzeit ist Herbstzeit: Abseits vom Alltag Kraft tanken – dafür bietet Sachsen-Anhalt vielerorts Möglichkeiten. Wir haben sieben besondere Wege für Familien zusammengestellt.

PS falls es regnet: Ganz unten gibt es tolle Tipps für Brettspiele.

1. Laternen basteln auf dem Lichterfest in Halle

Vom 1. bis 3. November erstrahlt die hallesche Innenstadt in einem Lichtermeer, wenn die City-Gemeinschaft Halle zum Lichterfest ins Zentrum der Stadt einlädt. Das bunte Markttreiben mit allerlei Händlern und kulinarischen Höhepunkten startet bereits Freitagmorgen 10 Uhr. Das erste Highlight gibt es 19 Uhr, wenn die Lichterfee gekürt wird und anschließend die Innenstadt bei einem Rundgang mit Feueraktionen zum Leuchten bringt.

Am Samstag ab 18 Uhr führt ein Lichterumzug vom Bahnhof über die Leipziger Straße zum Markt. Dort gibt es im Anschluss eine Gute-Nacht-Geschichte der Lichterfee und eine beeindruckende Lasershow. Zum Gratis-Laternenbasteln für den Umzug lädt das Stadtmarketing am Freitag von 13 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 20 Uhr direkt neben dem ehemaligen Kaufhof-Kaufhaus ein.

Am verkaufsoffenen Sonntag entsteht auf dem Markt aus circa 12.000 Teelichtern eine Lichtskulptur – jedes Licht steht für einen Euro Spende für Bildungsprojekte für Kinder. Mit einem Höhenfeuerwerk ab 19 Uhr geht das 20. Lichterfest zu Ende.

Datum: 1. bis 3. November, Lichterfest in der Innenstadt Halle

2. Taschenlampenführung für Kinder in der Baumannshöhle im Harz

Bei den beliebten Kinder-Taschenlampenführungen können sich kleine Höhlenforscher auf eine Entdeckungsreise der besonderen Art begeben. Es ist dunkel. Nein, fast dunkel. Denn eine Taschenlampe ist ausdrücklich erwünscht, wenn es zur Kinder-Taschenlampenführung tief hinein in die Rübeländer Tropfsteinhöhlen im Harz geht.

In der Baumannshöhle im Harz gibt es neben Theater auch regelmäßig Taschenlampenführungen. (Foto: Veranstalter)

Am 2. November können sich kleine Höhlenforscher auf eine Entdeckungsreise der besonderen Art begeben und alles Wissenswerte rund um Tropfsteine, Fledermaus und Co. erfahren.

Nur mit Taschenlampe und Helm ausgerüstet, geht es hinein in das Innere der Tropfsteinhöhle. Um in der Dunkelheit nicht die Orientierung zu verlieren, erfolgt der Rundgang in Kleingruppen und unter sachkundiger Leitung eines geschulten Höhlenführers.

Mitzubringen sind: eine eigene Taschenlampe je Teilnehmer, Fahrradhelm (wenn gewünscht), warme Kleidung, festes Schuhwerk

Datum: 2. November, um 9 Uhr (Treffpunkt 8.55 Uhr), Blankenburger Straße, Oberharz am Brocken

3. Basteln auf der Hobby- und Kreativmesse in der Stadthalle Burg

Mehr als 30 Aussteller präsentieren sich und ihre Werke auf der großen Hobby- und Kreativmesse in der Stadthalle Burg im Landkreis Jerichower Land. Viele Hobbykünstler zeigen ihre selbst gestalteten Waren, gemalte Bilder und viele weitere, kreative Schöpfungen.

Für kleinen Besucher gibt es einen zentralen Basteltisch, an dem sich die Kinder kreativ ausprobieren können.

Datum: 3. November, 10 Uhr, Stadthalle Burg

4. Schokolade selbst gestalten auf der ChocolART in Wernigerode

Das Schokoladenfestival „chocolART“ feiert den Zauber der süßen Köstlichkeit noch bis zum 3. November in Wernigerodes wunderschöner Altstadt. Chocolatiers, Konditoren und Schokoladenproduzenten präsentieren auf dem Markt, dem Nicolaiplatz, dem Kohlmarkt und in der Breiten Straße erlesene Delikatessen in ihrer ganzen schokoladigen Üppigkeit.

Wer einmal selbst zum Schoko-Createur werden möchte, ist in Kreativworkshops gut aufgehoben. Auch für Kinder sind die Workshops, in denen sie ihre eigene Schokolade gestalten können, ein absolutes Highlight.

Datum: bis 3. November, Schokofestival in der Altstadt Wernigerode

5. Faszinierende Tiere beobachten im Nabu Wildkatzen-Erlebniszentrum

Die Rückkehr des faszinierenden Raubsäugers, welcher stellvertretend für naturnahe Waldlebensräume steht, wird im NABU Wildkatzen-Erlebniszentrum in Bad Harzburg im Harz in den Mittelpunkt gerückt.

Mitten im Wald, zwischen Bad Harzburg und Torfhaus, liegt das im Jahr 2017 eröffnete Wildkatzengehege. Über die erhöhte Aussichtsplattform des Erlebniszentrums kann man die prächtigen Tiere erspähen und eine Ausstellung gibt informative Einblicke in das Leben der Wildkatze. Sie ist interaktiv gestaltet, mit vielen Möglichkeiten etwas auszuprobieren.

Datum: 2. Und 3. November, Schaufütterungen um 11, 13, 15 und 17 Uhr, Marienteichbaude, Bad Harzburg

Eine Wildkatze läuft mit einer Maus durch ihr Gehege. Wer Glück hat, sieht die Tiere auch in Bad Harzburg. (Foto: dpa-Zentralbild)

6. Führungen in die Merseburger Unterwelt

Wie sah im Mittelalter eigentlich ein Kühlschrank aus? Auf jeden Fall größer als heute. Die Antwort auf diese und viele weitere Fragen bekommen Gäste beim Besuch eines einzigartigen Bauwerkes tief unter der Stadt Merseburg.

Kleine und große Besucher erwartet eine fast schon vergessene Welt unter dem historischen Zentrum. Hier verbirgt sich ein unterirdisches, weit verzweigtes Labyrinth aus Gängen und Lagerräumen. Ein Areal, bekannt als „Tiefer Keller“.

An jedem ersten Samstag im Monat werden öffentliche Kellerführungen angeboten.

Datum: 2. November, 14.30 Uhr, Tiefer Keller 3 (Domgalerie)

7. Familien-Halloween im Erlebnistierpark Memleben

Wer noch nicht genug von Halloween hat: Noch bis zum 3. November dauert der schaurig-bunte Grusel-Spaß im Erlebnistierpark Memleben. Es locken die Hexenbesenflugschule, ein Grusel-Labyrinth mit Live-Darstellern, Gespenster und Clowns. An jedem Abend gibt es einen Laternenumzug durch den Park.

Datum: bis 3. November, 10 Uhr, Erlebnistierpark Memleben, Kaiserpfalz OT Memleben

PS: Wer hat Lust auf Spiele?

Die Tage werden kürzer, draußen wird es kälter: Die perfekte Jahreszeit, es sich mit der Familie gemütlich zu machen. Dabei muss es nicht immer Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Sein.

An langen Abenden lohnen sich auch anspruchsvollere Brettspiele. Welche sind einen Blick wert?