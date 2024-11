Die Kinder müssen mal raus! Aber wohin? Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 9. und 10. November unternehmen können.

Nachts auf der Burg, Martinsfahrt und "Momo": Das ist am Wochenende in Sachsen-Anhalt los

Halle/MZ. - Spaß, Sport und Spiel - in Sachsen-Anhalt gibt es an jedem Wochenende tolle Ausflugsziele für Familien. Wir verraten wo.

Der Martinsumzug ist bei vielen Kids schon seit Tagen Thema. Wenn begeisterte Kinderaugen mit Laternen um die Wette leuchten, liegt das an Sankt Martin. Am 11. 11. ist es wieder soweit - und nach dem Umzug dürfen heiße Getränke nicht fehlen. Drei Ideen.

PS falls es regnet: Ganz unten gibt es tolle Tipps für Brettspiele.

1. Kinderprogramm „Nachts auf der Burg“ auf Burg Querfurt

Wenn es dunkel wird, verwandelt sich die mittelalterliche Festungsanlage Burg Querfurt im Saalekreis in einen mystischen Ort. Normalerweise traut sich dann niemand mehr in den sagenumwobenen Burghof oder in die unterirdischen Gänge und Keller. Am Freitagabend, 8. November, ist aber genau das von 17 bis 22 Uhr möglich. Der Landkreis Saalekreis, dem die Burg gehört, lädt zum zweiten Mal zur Veranstaltung „Nachts auf der Burg“ ein. Die Besucher erwartet ein buntes Familien- und Kinderprogramm.

Die Burg Querfurt erstrahlt am 8. November wieder in besonderem Licht. (Foto: Landkreis Saalekreis)

Bei Knüppelkuchen, Leckereien, Kinderpunsch und vielleicht dem ersten Glühwein in diesem Herbst gibt es auch allerlei Dinge zum Mitmachen: Basteln, Schatzsuche, mittelalterliche Tänze und historische Spiele warten auf die großen und kleinen Burggeister. Für Kinder, die in einem Kostüm kommen, gibt es eine besondere Überraschung.

Datum: 8. November, 17 Uhr, Burg Querfurt

2. Traditionelle Martinsfahrt der Mansfelder Bergwerksbahn

Am Sonnabend, dem 9. November 2024 veranstaltet die Mansfelder Bergwerksbahn wieder die schon traditionelle Martinsfahrt für große und kleine Fahrgäste. 16 Uhr geht es am Bahnhof Klostermansfeld los. Die Fahrgäste werden gebeten, sich bitte ca. 30 min vor Abfahrt des Zuges am Bahnhof einzufinden und die Fahrkarten am Schalter zu erwerben.

Lesen Sie auch: Wo in Mansfeld-Südharz der Martinstag gefeiert wird und was am Wochenende los ist

In Hettstedt wird am Haltepunkt Eduardschacht, wo ein längerer Halt eingelegt wird, ein großes Martinsfeuer für Licht und Wärme und Heißgetränke und Imbiss für Kurzweil sorgen. Wie auch in den letzten Jahren, wird es einen ca. 1 km langen Laternenumzug für große und kleine Kinder von der Station Eduardschacht zur Kupferkammerhütte in der einbrechenden Dunkelheit geben.

Martinsumzüge gibt es vielerorts. (Foto: dpa)

Laternen und Lampions sind selbst mitzubringen, die Bergwerksbahner stellen aber zusätzlich auch noch Fackeln gegen Unkostenbeitrag von drei Euro für die Erwachsenen zur Verfügung. Hier am Uhrenturm wartet dann der Zug zur Rückfahrt. Wer nicht mitlaufen möchte, der wartet einfach bei einem Heißgetränk am Eduardschacht und wird dort wieder „eingesammelt“.

Datum: 9. November, 16 Uhr, Bahnhof Klostermannsfeld

3. Familienführung „Wahr oder Falsch?“ im Panometer in Leipzig

Die Führung zum Mitraten: In dieser Familienführung kommen alle kleinen und großen Rätseldetektive voll auf ihre Kosten und raten aktiv mit, wenn der Gästeführer fragt „Wahr oder Falsch“? Hinterfragt werden Fakten rund um die 360°-Panoramaausstellung „DIE KATHEDRALE VON MONET“ und das Panometer Leipzig selbst.

Familie auf Besucherturm im Panorama „Die Kathedrale von Monet“ (Foto: Tom Schulze (c) Panometer)

Hängt in der Panoramaausstellung beispielsweise tatsächlich ein echtes Gemälde von Claude Monet und ist es wahr, dass Yadegar Asisi zwei Jahre nach Frankreich auswanderte, um das aktuelle Panorama zu malen?

Datum: 9. November, 10.30 Uhr, Panometer Leipzig

4. Physik für alle: Mit Loriot, Sheldon Cooper und Mr. Spock auf den Spuren des Weihnachtsmanns in Halle

Eine unterhaltsame Einstimmung auf die bevorstehende Weihnachtszeit verspricht die nächste Vorlesung der Reihe "Alles Physik – Physik für alle" an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU). Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 9. November, um 10.15 Uhr.

Abgerundet wird der Vortrag dieses Mal mit einem Quiz, bei dem es kleine Preise zu gewinnen gibt. Die Reihe soll mit Experimentalvorlesungen das Interesse für physikalische Effekte und ihre Bedeutung für den Alltag wecken. Das Angebot richtet sich vor allem an Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5. Für jüngere Kinder gibt es parallel das Angebot "Mathematik am Samstag".

Datum: 9. November, 10.15 Uhr, Weinberg Campus, Bereich Heide-Süd, Gustav-Mie-Hörsaal (1. OG) Theodor-Lieser-Straße 9, Anmeldung hier

5. Konzertlesung nach Michael Endes „Momo“ im Theater Magdeburg

Michael Endes Roman „Momo“ aus dem Jahr 1973 ist weit mehr als ein Jugendbuch. Verpackt in die spannende Erzählung über ein kleines Mädchen, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbringt, lässt „Momo“ über Kapitalismus, Selbstoptimierung und den Sinn des eigenen Lebens nachdenken.

Die Schauspielerin Claudia Michelsen (Polizeiruf 110, Ku`damm u. v. a.) und der Musiker und Klangkünstler Stefan Weinzierl nehmen sich Zeit, um Momos Geschichte am 10. November im Magdeburger Opernhaus mit Sprache und Musik lebendig werden zu lassen.

Datum: 10. November, 18 Uhr, Theater Magdeburg

6. Kinderfilm „Fuchs und Hase retten die Welt“ im Puschkino in Halle

Im Animationsfilm Fuchs und Hase retten den Wald müssten die besten Freunde Fuchs und Hase mit Schrecken feststellen, dass die Eule Euli überraschend verschwunden ist. Gemeinsam mit ihren engsten Tier-Freunden beginnen sie, den Wald zu durchsuchen. Könnte der neue See, der über Nacht aufgetaucht zu sein scheint, etwas mit dem Verschwinden zu tun haben? Gerade haben sie doch noch eine Party gefeiert, aber Eulis Zusammentreffen mit einem einsamen Biber hatten offenbar ungeahnte Folgen für den Wald.

Datum: 9. Und 10. November, jeweils 15 Uhr, Puschkino Halle

7. Kreativwerkstatt und Markt auf der Wasserburg Roßlau

Seit vielen Jahren treffen sich die „Hobby-Künstler“ aus Dessau und Umgebung Anfang November in der phantasievoll geschmückten Burg in Roßlau mit vielen interessierten Besucherinnen und Besuchern, um die Ergebnisse ihrer intensiven Arbeit des Jahres zu zeigen.

Sechzehn Vereinsmitglieder stellen ihre vielfältigen filigranen oder rustikalen Arbeiten vor und freuen sich, auch fünfzehn Gastaussteller von nah und fern begrüßen zu können. Von Produkten aus Filz, Wolle und besonderen Stoffen über Keramik, Holz und Figürliches aus dem 3D-Drucker reicht das Angebot.

Natürlich dürfen florale Kunstwerke für die Adventszeit, Kerzen und Keramik, „Lettlands Köstlichkeiten“, Grafik und Malerei, Papierobjekte und hochwertiger Schmuck für jeden „Geldbeutel“ nicht fehlen. Alle Besucher haben die Möglichkeit, aus einem großen

Angebot von „Handgemachtem“ zu kaufen und so sich selbst oder anderen mit einzigartigen Geschenken zu Weihnachten eine Freude zu machen. Der Förderverein der Burg lädt wie immer zum Kaffee und an das üppige Kuchenbuffet ein, die Ritterklause zu Herzhaftem. Hier kann man sich mit Familie oder Freunden treffen und den Besuch ausklingen lassen.

8. bis 10. November, Freitag 14 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 17 Uhr, Wasserburg Roßlau

Immer noch nichts passendes gefunden? In unserem kostenfreien Newsletter für Familien geben wir noch viele weitere Ausflugstipps und jeden Menge Tricks und Anregungen. Jetzt kostenlos abonnieren!

PS: Wer hat Lust auf Spiele?

Die Tage werden kürzer, draußen wird es kälter: Die perfekte Jahreszeit, es sich mit der Familie gemütlich zu machen. Dabei muss es nicht immer Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Sein.

An langen Abenden lohnen sich auch anspruchsvollere Brettspiele. Welche sind einen Blick wert? Die Redaktion hat einiges zusammegestellt.