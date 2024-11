Die Kinder müssen mal raus! Aber wohin? Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 23. und 24. November unternehmen können.

Sandmännchen, Stadtmusikanten und Kinder-Uni: Das ist am Wochenende in Sachsen-Anhalt los

Die Ausstellung "Sandmännchens wunderbare Traumwelt" öffnet am 65. Geburtstag des Sandmännchens am 22. November 2024 und ist im Museum Bernburg bis zum 2. Februar 2025 zu sehen.

Halle/MZ. - Spaß, Sport und Spiel - in Sachsen-Anhalt gibt es an jedem Wochenende tolle Ausflugsziele für Familien. Wir verraten wo.

Bevor uns der weihnachtliche Trubel endgültig in seinen Strudel aus Glühwein und Eierpunsch zieht und die Wochenenden mit Weihnachtsmarktbesuchen, Geschenke-Jagd und Basteleien ausgebucht sind, lohnt sich noch einmal ein Besuch im Museum. Wir stellen einige außergewöhnliche Orte vor.

PS: Nachkatzen stehen schon in den Startlöchern: Die Weihnachtsbäckerei startet in die Produktion! Ganz unten gibt es ein tolles Rezept für lustige Schoko-Kekse im Rudolf-Rentier-Look.

1. Das Sandmännchen kommt ins Museum Schloss Bernburg

Das Sandmännchen wird 65 Jahre alt. Genau am 22. November 1959 hatte es seinen ersten Auftritt im deutschen Fernsehen. Seither ist es ein fester Begleiter im Vorabendprogramm und für viele Kinder gehört es zum allabendlichen Ritual vor dem Schlafengehen.

Am Geburtstag des Sandmännchens eröffnet im Museum Schloss Bernburg die Sonderausstellung „Sandmännchens wunderbare Traumwelt“. Die Ausstellung kann bis zum 2. Februar 2025 besucht werden.

Am Samstag gibt sich das Sandmännchen dann höchstpersönlich die Ehre und stattet der Ausstellung einen Besuch ab und bringt ein Glücksrad mit 100 Preisen mit.

Datum: Sandmännchen-Besuch: 23. November, 10 bis 19 Uhr, Ausstellung vom 22. November bis 2. Februar 2025, 10 bis 16 Uhr, Museum Schloss Bernburg

2. Familien-Theaterstück "In einem tiefen, dunklen Wald" in Magdeburg

Prinzessin Henrietta-Rosalinde-Audora ist das einzige Kind ihrer königlichen Eltern, die ihr jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Bei der Wahl eines Bräutigams allerdings können sie es ihr nicht recht machen. Dafür hat die Prinzessin eine Idee: Sie möchte sich von einem gefährlichen Untier entführen lassen. Denn gegen ein solches kommt nur der mutigste Prinz an. Und den will sie heiraten!

Am Theater Magdeburg wird die Premiere des Stücks "In einem tiefen, dunklen Wald" von Paul Maar, der auch der Erfinder des „Sams“ ist, am 23. November gezeigt. Weitere Vorstellungen folgen im November und Dezember.

Datum: 23. November, 10 Uhr, Theater Magdeburg

3. Kindersachen-Flohmarkt mit Bastelstraße für Kinder in Halle

Mallikids veranstaltet einen Indoor-Flohmarkt für Baby- und Kindersachen, Spielzeug, Bücher, Erstlingsausstattung sowie Schwangerschaftsbekleidung.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. In dieser Zeit hat auch der Spielplatz geöffnet und kann zu reduzierten Eintrittspreisen genutzt werden. Ab 10 Uhr gibt es Ballontiere und eine Bastelstraße für die Kids.

Datum: 23. November, 9.30 Uhr, Mallikids, Große Ulrichstraße 7-9 in Halle

4. Kinder-Universität im Audimax der Hochschule Stendal

Am 23. November startet die Kinder-Uni Stendal in das neue Semester. Weitere Vorlesungen finden am 14. Dezember, 11. Januar 2025 und 08. Februar 2025 statt, wie gewohnt am Samstag von 10 bis 12 Uhr.

Am Samstag sind alle interessierten Kinder herzlich dazu eingeladen, den Alltag von Kindern im antiken Athen und die Frauenpower der überraschend kämpferischen Göttinnen im Fries des berühmten Pergamon-Altars kennenzulernen.

Eingeladen sind Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Jedes Kind bekommt wie die großen Studenten einen Studentenausweis. Die Eltern dürfen nicht mit in den Hörsaal, für sie ist aber ein Extraraum mit Videoübertragung vorhanden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Datum: 23. November, 10 Uhr, Hochschule Stendal, Osterburger Straße 25

"Die Hallenser Stadtmusikanten" sind im Hof des neuen theaters in Halle zu sehen. Foto: Anna Kolata

5. "Die Hallenser Stadtmusikanten" im Hof des neuen theaters in Halle

Das Schhauspielstudio des neuen theaters zeigt "Die Hallenser Stadtmusikanten" frei nach den Brüdern Grimm.

Ein melancholischer Esel mit körperlichen Beschwerden, ein ständig unter Strom stehender Hund mit außerordentlichem Wissensdurst, eine hochsensible Katze, die nur im Dunkeln sehen kann, und ein modebewusster Hahn mit extravaganten Zuckungen treffen auf Hilma, das unerschütterlich optimistische, weil stets gut gelaunte Eichhörnchen-Mädchen.

Gemeinsam wagen die Tiere den Aufbruch und verlassen Lebenswelten, in denen sie nicht gewollt und nicht akzeptiert sind. Die illustre Truppe begibt sich auf Wanderschaft und stellt sich mit tierischem Mut sogar verwegenen Gangstern entgegen. So bekommt die Wahlfamilie einwarmes Zuhause, in dem sie schließlich das erste richtige Weihnachtsfest feiern wird.

Datum: 23. und 24. November, 17.30 Uhr, Hof des neuen theaters in Halle

Michael Endes "Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch" wird am Anhaltischen Theater in Dessau gezeigt. Foto: Plakatmotiv von Robert Voss

6. "Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch" in Dessau-Roßlau

Es ist Silvesterabend und der Geheime Zauberrat Irrwitzer hat nur noch bis Mitternacht Zeit, sein jährliches Soll an Übeltaten zu erfüllen: Michael Endes "Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch" ist ein (irr)witziges Weihnachtsmärchen, das an diesem Sonntag auf der Bühne des Anhaltischen Theaters seine Premiere feiert.

Datum: 24. November, 16 Uhr, Anhaltisches Theater Dessau

7. Figurentheaterstück "Oma - Wie Kalle ein neues Zuhause fand" in Halle

Als Kalle geboren wurde, war seine Oma schon Rentnerin. Als Oma ein Kind war, war alles ganz anders. Kalle wuchs im Westen auf, Oma lebt im Osten. Kalle liebt Fußball, Oma Liebesfilme, Stricken und Kreuzworträtsel. Oma mag Gerechtigkeit, Kalle die Wahrheit.

Wenig haben Kalle und Oma gemeinsam. Aber als Kalle auf tragische Weise seine Eltern verliert, nimmt die alleinstehende Oma den Jungen entgegen aller Widerstände bei sich auf.

In dem Figurentheatersolo "Oma - Wie Kalle ein neues Zuhause fand" geht es um die Beziehung zwischen zwei Generationen, die unterschiedlicher nicht sein können – aber nicht nur um die Unterschiede, sondern auch die Gemeinsamkeiten, um das Gewöhnen an- und das Klarkommen miteinander

Datum: 24. November, 15 Uhr, WUK Theater Quartier

Immer noch nichts passendes gefunden? In unserem kostenfreien Newsletter für Familien geben wir noch viele weitere Ausflugstipps und jede Menge Tricks und Anregungen. Jetzt kostenlos abonnieren!

PS: Wer hat Lust auf Plätzchen?

Willkommen in der Weihnachtsbäckerei! In vielen Familien werden schon fleißig Weihnachtskekse gebacken. Und die sind nicht nur lecker, sondern sehen auch ganz individuell aus. Wie diese Rudolph-Plätzchen.

Das Rezept ist so simpel, dass auch Backneulinge gut damit zurechtkommen. Eine kleine Herausforderung gibt es: Es braucht etwas Fingerspitzengefühl, das Geweih aus den Mini-Salzbrezeln zu brechen.