Die Kinder müssen an die frische Luft! Aber wohin? Wir verraten kurz und knackig, was man mit Kindern am Wochenende vom 19. und 20. Oktober unternehmen kann.

Theater, Musik und Sterne: Das ist am Wochenende in Sachsen-Anhalt los

Halle/MZ. - Spaß, Sport und Spiel - in Sachsen-Anhalt gibt es an jedem Wochenende tolle Ausflugsziele für Familien. Wir verraten wo.

Es regnet? Neun spannende Technikmuseen für ein verregnetes Wochenende

PS: Ganz unten gibt es leckere Kürbisrezepte, die Genießerherzen höher schlagen lassen!

1. Lustiges Schauspiel mit Puppen mit Käpt´ n Karton und Ingrid, der Möwe in Magdeburg

Weit, weit draußen auf hoher See, wo die Wellen rauschen und eine steife Brise weht, ist weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Außer Käpt’n Karton natürlich, mit seinem Boot. Und dem Holzwurm, der darin wohnt und ab und zu über die Reling lugt. Und ein paar Fischen, die vorbeigluckern.

Aber ansonsten ist da niemand, wirklich. Niemand, der Käpt’n Karton dabei stört, die Ruhe zu genießen, sein Schiff durch die Wogen zu steuern und sich ordentlich den Wind um die Nase pfeifen zu lassen. Und so schippert er tagein und tagaus über den Ozean, bis plötzlich eine kleine Möwe genau vor seinen Füßen landet und nicht mehr weiterfliegen kann! Da ist es vorbei mit der Ruhe an Bord.

Datum: 20. Oktober, 11 Uhr, Theater Magdeburg, ab drei Jahren

2. Geschichten von magischen Instrumenten - Familienführung im Kloster Michaelstein

Meistens haben sie Zauberkräfte oder andere besondere Eigenschaften - die Flöten, Geigen, Harfen, Glockenspiele, Lauten, Pfeifen oder Trommeln aus der Märchenwelt.

Auf der Entdeckungstour "Der Prinz und Flöte" durch Musikausstellung und Klangwerkstatt tauchen Familien in die Welt der märchenhaften Musik und ihrer Geschichten aus aller Welt ein. Am Schluss werden sogar eigene Zauberinstrumente gebaut.

Datum: 19. Oktober, 15 Uhr, Kloster Michaelstein in Blankenburg

3. Hoch hinaus: Entdeckungstour auf die Türme des Naumburger Doms

Mehr als 200 Stufen müssen überwunden werden, um den Nord-West-Turm des Naumburger Doms zu erklimmen. Bevor die schöne Aussicht für jede Anstrenung entschädigt, sollen die Türme vermessen und kleine Aufgaben gelöst werden. Am Ende des Abenteuers werden die mutigen "Höhenwanderer" mit einem Turm-Diplom ausgezeichnet.

Die KinderDomBauHütte lädt regelmäßig Kinder und ihre Familien in die Kathedrale ein. Gemeinsam können sie hier die Kunstfertigkeiten der mittelalterlichen Dombaumeister ausprobieren und Geheimnisse des Doms und seiner Meisterwerke erkunden.

Datum: 19. Oktober, 15 Uhr, Naumburger Dom - eine Anmeldung über den Besucherservice ist erfolrderlich, Teilnahme für Kinder ab acht Jahren möglich, von 9.45 bis 17.15 Uhr lädt an diesem Tag auch die KinderDomBauHütte zur "Offenen Werkstatt" ein

4. Theaterstück für Kinder nach Grimm: Der Teufel mit den drei goldenen Haaren

Felix wird mit einer Glückshaut geboren und so gibt es die Weissagung, dass er die Königstochter heiraten wird. Als der König davon erfährt ist er nicht begeistert: Er möchte seine Tochter nicht einem armen Bauernlümmel geben! Er scheut keine Schandtat um Felix los zu werden, aber dieser hat nicht nur Glück sondern auch Mut. Furchtlos geht er sogar zur Hölle um die drei goldenen Haare des Teufels zu erbeuten. Wird er auch diese gefährliche Prüfung überstehen?

Die Schauspieler Simon van Parys und Mario Pinkowski übernehmen auf unterhaltsame Weise unterschiedlichste Rollen. Neben Felix und dem König, werden auch Räuber, eine Königin, ein Fährmann und natürlich der Teufel und seine berühmte Großmutter zu sehen sein! Und auch diesmal gibt es wieder einige Rollen, die das junge Publikum übernehmen darf!

Datum: 19. und 20. Oktober, jeweils 15 Uhr, Tanztheater Bella SoSo am Universitätsring 6 in Halle

5. Ein mystisches Wochenende für die Sterne in der Arche Nebra

Im Besucherzentrum der Arche Nebra findet im Rahmen der Ausstellung "Kosmos.KA.OS" (in Kooperation mit dem Schloss Gleina) eine besondere Veranstaltung statt. Unter dem Titel "Kosmos(KA.OS) Stars - ein Wochenende für die Sterne" werden Wissenschaft und Kultur miteinander verbunden.

Auf dem Programm stehen Vorträge, künstlerische Performances sowie eine Nachtwanderung zum Fundort der Himmelsscheibe in Nebra. Die Veranstaltung beginnt mit einer Führung durch die Arche Nebra.

Datum: 19. Oktober, 14.30 Uhr, Arche Nebra - eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail unter aktiv@himmelsscheibe-erleben.de oder telefonisch unter 03 44 61/25 52 13

Szene aus dem Ballett "Der Nussknacker" FOTO: Claudia Heysel

6. Zauberhaftes Ballett: "Der Nussknacker" am Anhaltischen Theater in Dessau

Erneut öffnet sich am Anhaltischen Theater der Vorhang für den Ballettklassiker "Der Nussknacker", der zum Leben erwacht in einer magischen Weihnachtsnacht Abenteuer erlebt. Mit ihren zukunftsweisenden Melodien gilt Peter Tschaikoskis Musik nicht zu Unrecht als "Zauberflöte des Tanzes".

Stefano Giannetti zelebriert dazu die Magie der Märchengeschichte und schafft es zugleich, das Zusammentreffen von Clara und ihrem Nussknackerprinzen auf geschickte Weise in einem modernen Licht zu präsentieren.

Datum: 19. Oktober, 17 Uhr, Anhaltisches Theater in Dessau, eine Werkeinführung findet um 16.30 im Foyer statt

7. Lustiger Bastelnachmittag beim Puppenbauworkshop am Theater in Halle

Tiere, Fabelwesen, Menschen aus Papier…farbig, schwarz, weiß, glänzend. Beweglich oder starr. Der Phantasie und Kreativität sind – fast – keine Grenzen gesetzt. Außer jenen, die das Material und die Form vorgeben.

Dieser Puppenbauworkshop am Theater in Halle lädt Familien ein, ein Mobile aus Flachfiguren entstehen zu lassen: vielleicht ein Geschenk an einen lieben Menschen oder auch an den Bastler selbst.

Datum: 19. Oktober, 15 Uhr, Theater Halle, Werkraum Kulturinsel, Eingang über Schulstrasse

Immer noch nichts passendes gefunden? In unserem kostenfreien Newsletter für Familien geben wir noch viele weitere Ausflugstipps und jeden Menge Tricks und Anregungen. Jetzt kostenlos abonnieren!

PS: Es ist Kürbiszeit: Das könnt ihr leckeres aus der Frucht zaubern

Herbstzeit ist auch Kürbiszeit. Nicht nur an Halloween werden aus ihnen gruselige Fratzen geschnitzt, sondern auch vielseitige Gerichte gezaubert. Hier sind einfache Kürbisrezepte zum Nachkochen.

Von der Kürbissuppe bis zum Pumpkin Spice Latte: Wir haben für euch vier spannende Rezepte für euch zusammengestellt.