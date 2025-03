Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 22. und 23. März in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Theater, Radtouren und Erlebnispark: Was mache ich mit Kindern am Wochenende?

Klettern, Rutschen und Spielen - es gibt so viel zu erleben. Hier kommen unsere Tipps in der Übersicht:

Familienprogramm zur Francke-Feier in Halle

Kaspertheater in Halle

Tanzen wie zu Luthers Zeiten in Wittenberg

Theaterstück "Schneewittchen" in Teutschenthal

Frühlingshafte Radtour um die Seen in Mitteldeutschland

Theaterstück "Die unendliche Geschichte" in Staßfurt

1. Saisoneröffnung im Erlebnispark Memleben

Direkt zum Frühlingsanfang, am Sonnabend 22. März 2025, startet der Erlebnispark Memleben mit spannenden Attraktionen in die Saison.



Besucher können sich auf zahlreiche Abenteuer freuen, darunter die neue Dino-Expedition, bei der man mit Karts durch eine aufregende Urzeitlandschaft fährt, sowie das Wild-West-Spieledorf, das zum Entdecken einlädt.



Auch tierische Erlebnisse kommen nicht zu kurz: Während im Streichelzoo weiterhin Riesenschildkröten und Erdmännchen für Begeisterung sorgen, könnte es im April sogar Känguru-Nachwuchs geben. Spektakuläre Shows, wie die Zirkus- und Seebärenshow bieten Unterhaltung für die ganze Familie.



Datum: ab 22. März (bis 3. April nur an den Wochenenden geöffnet), ab 10 Uhr, Mönchsweg 1, 06642 Kaiserpfalz OT Memleben

Zahlreiche Abenteuer, wie die Dino-Expedition, warten auf die Besucher. Foto: Erlebnispark Memleben

2. Familienprogramm zur Francke-Feier in Halle

Jedes Jahr um den Geburtstag des Stiftungsgründers August Hermann Francke findet die Francke-Feier statt, die Gäste aus nah und fern anzieht.



Das vielfältige Programm enthält auch eine Veranstaltung für Familien mit Kindern. Da das diesjährige Themenjahr der Franckeschen Stiftungen unter dem Motto „Alles in Ordnung?“ steht, beschäftigt sich das Familienprogramm im Krokoseum mit Ordnung und Unordnung.



Im Familienprogramm können alle in den Genuss herrlicher Unordnung kommen und an praktischen Versuchen mitwirken, nach allen Regeln der Kunst verschiedene Ordnungssysteme zu entwerfen..



Datum: 22. März, 11 Uhr, Krokoseum der Franckeschen Stiftungen



Das Familienprogramm im "Krokoseum" beschäftigt sich mit Ordnung und Unordnung. Foto: Jörg Gläscher / Webseite der Franckesche Stiftungen

3. Kaspertheater in Halle

Kasper, Teufel, Pfannekuchen: Großmutter hat Geburtstag und alle sind eingeladen. Es soll ein schönes Fest werden, aber jemand hat die frischgebackenen Pfannkuchen von der Fensterbank geklaut! Eine echte Kaspertheaterkriminalgeschichte im Figurentheater Märchenteppich für alle ab 4 Jahren.



Datum: 21. März um 16 Uhr, 22. März um 11 und 16 Uhr, 23. März um 11 und 16 Uhr, Figurentheater Märchenteppich in Halle

Kasperle muss im Figurentheater Märchenteppich mal wieder die Welt retten. Foto: Arno Burgi/dpa

4. Tanzen wie zu Luthers Zeiten in Wittenberg

Vor dem großen Fest zum 500. Jubiläum von „Luthers Hochzeit“ im Juni laden die LutherMuseen zu einem mittelalterlichen Tanzkurs für Kinder ein. Der Kurs wird von der Wittenberger Tanzlehrerin Jana Schwager geleitet.



Der Workshop steht unter dem Motto „Tanzen wie zu Luthers Zeiten“ und entführt die teilnehmenden Mädchen und Jungen, im Alter zwischen 6 und 12 Jahren, in die Welt der Burgfräulein und Edelmänner des 16. Jahrhunderts.



Es wird sowohl in Gruppen als auch in Paaren getanzt – tänzerische Vorerfahrung ist nicht erforderlich.



Datum: 22. März, 14 Uhr, Luthermuseen: Augusteum Wittenberg

5. Theaterstück "Schneewittchen" in Teutschenthal

Die Kinder- und Jugendgruppe des Theaters zeigt "Schneewittchen". Ein Märchen frei nach den Gebrüdern Grimm für Groß und Klein.



Datum: 23. März, 16 Uhr, Teutsches Theater Teutschenthal

Der Spielfilm "Schneewittchen" läuft derzeit in den Kinos, das Theaterstück ist in Teutschenthal zu sehen. Foto: DPA

6. Frühlingshafte Radtour um die Seen in Mitteldeutschland

Das Wochenende verspricht sonnig zu werden. Wie wäre es mit einem ersten Fahrradausflug im Jahr? Auch Kinder können meist schon mit. Besonders schön ist es, um einen See zu radeln. Da gibt es in unserer Region einige. Oft ist der Radweg dort schon sehr gut ausgebaut. Acht Touren haben wir getestet.

Diese acht Seen lassen sich mir dem Fahrrad sehr gut erkunden. Grafik: Tobias Büttner

7. Theaterstück "Die unendliche Geschichte" in Staßfurt

Bastian Balthasar Bux wird ständig von seinen Klassenkameraden geärgert und flüchtet daher in die Welt der Bücher. Als er sich eines Tages auf dem Schulweg vor seinen Peinigern verstecken muss, landet er in einem alten Antiquariat. Dort stößt Bastian auf ein Buch, das eine geradezu magische Anziehungskraft auf ihn hat: Es ist "Die unendliche Geschichte".



Das "Junge Theater Bonn" zeigt das Theaterstück "Die unendliche Geschichte" im Salzlandtheater in Staßfurt.

Datum: 23. März, 14 Uhr, Theatersaal des Salzlandtheaters Staßfurt

