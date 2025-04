Über eine halbe Million Euro investiert Steinzeitdorf in Magdeburg öffnet nach mehrjähriger Schließung

Das Steinzeitdorf in Randau öffnet nach mehrjähriger Schließung wieder seine Türen. Was die Magdeburger in dem teuer sanierten Freilichtmuseum erwartet und wann die große Wiedereröffnung geplant ist.