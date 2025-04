Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 3. und 4. Mai in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Breakdance, Mittelalterfest und Steinzeitdorf: Was Familien mit Kindern am Wochenende erleben können

Theater, tanzen, feiern, spielen und entdecken - es gibt so viel zu erleben. Hier kommen unsere Tipps für Familien in der Übersicht:

Puppentheater "Käpt'n Karton und Ingrid, die Möwe" in Magdeburg

Kindersachenbörse in Halle

Dancing Dessau 2025 – Internationaler Breakdance-Contest

Offene Werkstatt in der KinderDomBauhütte in Naumburg

Mittelalterspektakel auf der Wasserburg Roßlau

Wiedereröffnung des Steinzeitdorfs Randau in Magdeburg

Puppentheater "Kalif Storch" in Dessau

1. Puppentheater "Käpt'n Karton und Ingrid, die Möwe" in Magdeburg

Weit draußen auf hoher See, wo die Wellen rauschen und eine steife Brise weht, ist weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Außer Käpt'n Karton natürlich, mit seinem Boot. Tagein und tagaus schippert er über den Ozean, bis plötzlich eine kleine Möwe genau vor seinen Füßen landet und nicht mehr weiterfliegen kann! Da ist es vorbei mit der Ruhe an Bord. Über das Schauspiel mit Puppen freuen sich alle ab 3 Jahren.



Datum: 3. Mai um 11 Uhr und 4. Mai um 15 Uhr, Kasino im Schauspielhaus, Otto-von-Guericke-Str. 64, 39104 Magdeburg

2. Kindersachenbörse in Halle

Sachsen-Anhalts größte Kindersachenbörse für den Nachwuchs wird regelmäßig einmal im Monat in der Messe in Halle veranstaltet. Dann kommen vor allem Familien auf ihre Kosten, denn alles zum Thema Baby/Kind kann auf Kinderflohmarkt erstanden werden. Meist über 100 Stände stehen bereit und bieten Bekleidung, aber auch Spielware für jedes Alter.



Datum: 3. Mai, ab 9 Uhr, Halle Messe, Messestraße 10, 06116 Halle

Hochkarätige Breakdancer sind bei „Dancing Dessau“ 2025 in der Anhalt-Arena zu erleben. Foto: Veranstalter

3. Dancing Dessau 2025 – Internationaler Breakdance-Contest

Seit dem erfolgreichen Auftakt 2021 begeistert Dancing Dessau die Szene – von der Deutschen Meisterschaft 2022 bis zu spektakulären Battles in den Folgejahren. Am 3. Mai 2025 hebt sich erneut der Vorhang für eines der größten Tanz-Events des Jahres.



Programm: Internationales 2vs2-Battle mit Breakdance-Elite aus Deutschland, Finnland, der Schweiz, Frankreich & weiteren Nationen! Atemberaubende Moves, kreative Styles & explosive Battles auf höchstem Niveau!



Bevor die besten Breakdancer die Bühne rocken, erwartet die Besucher ein einzigartiges Vorprogramm auf dem Vorplatz der Anhalt Arena Dessau – kostenfrei für alle Altersgruppen! Ab 16 Uhr kann man sich kreativ und sportlich austoben: Graffiti Workshop des Vereins NEWKID, Breaking Übungsfläche – Besucher können sich im Breakdance ausprobieren; Schnupperkurs mit ehemaligen Breakdance-Künstlern; DJ Tommes sorgt für den perfekten Hip-Hop-Vibe; Aftershow Party in der KUFA ab 22 Uhr mit Oldschool Hip-Hop, R&B & 90s/2000s Vibes; Freier Eintritt von 22 bis 24 Uhr!



Datum: 3. Mai, ab 16 Uhr, Anhalt-Arena Dessau, Robert-Bosch-Straße 54, 06847 Dessau-Roßlau

Im Naumburger Dom können sich Kinder als Dombaumeister versuchen. Foto: dpa

4. Offene Werkstatt in der KinderDomBauhütte in Naumburg

Von Ende April bis Anfang Oktober findet jeden zweiten Samstag, je nach Wetter, die mobile „Offene Werkstatt“ im Kreuzhof des Naumburger Doms oder in den Räumlichkeiten der KinderDomBauhütte statt. Die Materialkosten betragen je nach Projekt 2 bis 3 Euro. Am 3. Mai können Klein und Groß Gastbetonsteine bearbeiten.



Datum: 3. Mai 2025, 10 bis 17 Uhr, KinderDomBauhütte, Domplatz Naumburg

Auf dem Gelände der Wasserburg Roßlau feiern Ritter, Recken, Gaukler und Hexen ein Mittelalterfest. Foto: COEX Veranstaltungs GmbH & Co. KG

5. Mittelalterspektakel auf der Wasserburg Roßlau

Gar nicht finster geht es am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr auf der Wasserburg Roßlau zu. Dann feiern Ritter, Recken, Gaukler und Hexen ein buntes Fest, wie es Zeitgenossen des Mittelalters wohl auch gerne begangen hätten.



Auf dem Burggelände wird alles aufgefahren, was schon im Mittelalter für jede Menge Spaß und Freude sorgte: Handwerker wie Bogenbauer, Schleifer, Weber und Färber präsentieren ihre Kunst und bieten Waren feil, und fleißige Köche und Brauer sorgen für Speis und Trank.



Das „kleine Volk“ darf sich im Armbrustschießen versuchen und sich beim Ritterturnier auf dem Steckenpferd wie die großen Vorbilder präsentieren. Diese zeigen ihr Können am Wochenende dreimal täglich, wenn sie mit aufgepflanzten Lanzen hoch zu Ross aufeinander zustürmen.



Besonders aufregend wird es am Samstagabend um 20 Uhr, dann steht ein „Ritt durch Feuer und Flammen“ auf dem Programm.



Datum: 3. und 4. Mai, jeweils ab 11 Uhr, Am Schloßgarten 18b, 06862 Dessau-Roßlau

Ab dem 1. Mai verwandelt sich das Gelände des Steinzeitdorfs Randau drei Tage lang in einen lebendigen Schauplatz zur Wiedereröffnung. Foto: Romy Bergmann

6. Wiedereröffnung des Steinzeitdorfs Randau in Magdeburg

Ab dem 1. Mai 2025 wird das etwa 7.000 Quadratmeter große Freilichtmuseum nach rund fünf Jahren Pause wieder zum Leben erwachen. Die historischen Langhäuser wurden instand gesetzt, ein neues Backhaus sowie zusätzliche Hütten errichtet, der Lagerfeuerplatz neu angelegt.



Zur feierlichen Wiedereröffnung des Steinzeitdorfs Randau vom 1. bis 3. Mai 2025 lädt der Förderverein zu einem Fest für Jung und Alt. Zwei Mittelaltervereine – „Anno 962 – Die Händlersippe“ und die „Harzfüchse“ – schlagen ihre Lager auf und lassen das Gelände rund um die Langhäuser lebendig werden.



Eröffnet wird das Fest am 1. Mai um 10 Uhr. Um 11 Uhr folgt ein frühzeitliches Ritual zur symbolischen Weihe des Dorfes, um 16 Uhr eine mittelalterliche Eheleite. Ab 20 Uhr wird eine Feuershow den ersten Tag beschließen.



Der Eintritt an allen drei Tagen ist frei!



Datum: 1. Mai ab 10 Uhr bis 3. Mai (ab 11 Uhr), Müllerbreite 40, 39114 Magdeburg

Lesen Sie auch: Mit Video: Steinzeitdorf in Magdeburg öffnet nach mehrjähriger Schließung

Im Alten Theater in Dessau wird das Stück "Kalif Storch" gezeigt. Foto: Claudia Heysel

7. Puppentheater "Kalif Storch" in Dessau

Der junge Kalif lebt in einem prächtigen Palast und sein Großwesir ist sein Bediensteter. Der Kalif hat eigentlich alles, was er braucht, um zufrieden zu sein, wäre da nicht die Langeweile und diese unbändige Lust auf Abenteuer. Eines Tages kommt ein fremder Krämer vorbei. Was hat er nicht für tolle Sachen in seinem Bauchladen! Der Kalif erwirbt eine zauberhafte Dose, in der ein Pulver und ein langer, geheimnisvoller Zettel enthalten ist. Wer das Pulver nimmt und ein Zauberwort sagt, kann die Sprache der Tiere verstehen. Das klingt nach einem wunderbaren Abenteuer!



Die Geschichte von Kalif Storch ist ein Kunstmärchen von Wilhelm Hauff, das seit fast 200 Jahren Jung und Alt fasziniert. Zauberhafte Schattenspielkunst und ein lebendig, komödiantisches Spiel machen die kleine Geschichte eines großen Erlebnisses für alle zum Genuss.



Datum: 4. Mai, 15 Uhr, Altes Theater/Puppenbühne, Lily-Herking-Platz 1, 06844 Dessau-Roßlau

Immer noch nichts passendes gefunden? In unserem kostenfreien Newsletter für Familien geben wir noch viele weitere Ausflugstipps und jede Menge Tricks und Anregungen. Jetzt kostenlos abonnieren!

Mit unserem Familien-Newsletter wissen Eltern immer, wohin sich ein Ausflug mit den Kids lohnt oder was in Kita, Schule, Erziehung sonst noch wichtig ist.