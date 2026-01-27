Ein Kaiserschnitt muss für Mütter kein distanziertes OP-Erlebnis sein: In Magdeburg wird erstmals die sanfte Kaisergeburt angeboten. Sie verbindet medizinische Sicherheit mit Nähe zum Baby und mehr Selbstbestimmung für Familien.

Kaiserschnitt – und trotzdem mittendrin: Warum diese neue Geburt jetzt erstmals in Magdeburg möglich ist

Die sanfte Kaisergeburt ermöglicht es, den Geburtsmoment auch bei einem Kaiserschnitt bewusst mitzuerleben - hier wird das Neugeborene behutsam aus dem Mutterleib gehoben.

Magdeburg. Ein Kaiserschnitt mit mehr Nähe und Beteiligung: In Magdeburg wird erstmals die sanfte Kaisergeburt angeboten. Eltern erleben den Geburtsmoment bewusster, verspricht die Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg – mit frühem Kontakt zum Baby und hoher medizinischer Sicherheit.

Premiere in Sachsen-Anhalt: Sanfte Kaisergeburt startet in Magdeburg

An der Universitätsfrauenklinik Magdeburg ist nun erstmals eine sogenannte sanfte Kaisergeburt durchgeführt worden. Damit ist sie die erste Klinik in Magdeburg und ganz Sachsen-Anhalt, die diese besondere Form des Kaiserschnitts anbietet.

"Ziel ist es, ein familienorientiertes Geburtserlebnis zu ermöglichen – ohne Abstriche bei der medizinischen Sicherheit", erklärt Prof. Dr. med. Atanas Ignatov, Leiter der Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und Reproduktionsmedizin.

Mehr Nähe trotz OP: Was eine sanfte Kaisergeburt ausmacht

Im Unterschied zum klassischen Kaiserschnitt werde der Eingriff bewusst auf Nähe und Beteiligung ausgerichtet, so Ignatov. Ein speziell entwickeltes OP-Tuch mit Sichtfenster erlaube es der Mutter, die Geburt ihres Kindes mitzuerleben – sofern die medizinischen Voraussetzungen gegeben sind.

Unmittelbar nach der Geburt wird das Neugeborene, wenn es der Gesundheitszustand von Mutter und Kind zulässt, auf die Brust der Mutter gelegt. Dieser frühe Haut-zu-Haut-Kontakt, fördert das sogenannte Bonding und unterstützt einen behutsamen Start ins Familienleben.

Warum Bonding schon in den ersten Minuten so wichtig ist

Der Begriff Bonding bezeichnet den frühen, emotionalen Bindungsprozess zwischen Eltern und ihrem Neugeborenen. Er beginnt unmittelbar nach der Geburt und wird besonders durch Nähe, Berührung, Blickkontakt und Stimme geprägt.

Ein zentraler Bestandteil ist der Haut-zu-Haut-Kontakt: Liegt das Baby direkt nach der Geburt auf der nackten Brust der Mutter (oder des anderen Elternteils), kann es Geruch, Herzschlag und Wärme wahrnehmen. Das vermittelt Sicherheit und Geborgenheit. Gleichzeitig werden Hormone wie Oxytocin ausgeschüttet, die die Bindung stärken und auch das Stillen erleichtern können. Dabei wirkt sich Bonding positiv auf beide Seiten aus:

Das Baby wird ruhiger, stabilisiert Atmung, Herzschlag und Körpertemperatur.

Eltern fühlen sich schneller verbunden und sicherer im Umgang mit ihrem Kind.

Auch nach einem Kaiserschnitt ist Bonding möglich – etwa durch frühen Hautkontakt im OP oder kurz danach. Genau darauf zielt die sanfte Kaisergeburt ab.

Vater oder Begleitperson aktiv eingebunden

„Auch bei einem notwendigen Kaiserschnitt wünschen sich viele Eltern Nähe und einen bewussten Start ins Familienleben“, erklärt Prof. Dr. med. Atanas Ignatov. „Mit der sanften Kaisergeburt schaffen wir einen Rahmen, der diesen Wunsch aufgreift, ohne Kompromisse bei der medizinischen Sicherheit einzugehen.“

Auch die begleitende Person kann stärker als bisher in den Geburtsprozess einbezogen werden – etwa durch das Durchtrennen der Nabelschnur. Der Kaiserschnitt wird so zu einem gemeinsamen Erlebnis für beide Elternteile.

Für wen kommt die sanfte Kaisergeburt infrage?

Die Universitätsfrauenklinik betont, dass die sanfte Kaisergeburt ausschließlich bei geeigneten medizinischen Voraussetzungen angeboten wird. Der Eingriff wird von einem erfahrenen interdisziplinären Team aus Ärztinnen und Ärzten, Hebammen sowie Pflegefachkräften begleitet.

Nach der erfolgreichen Premiere soll das Angebot nun fest in die Geburtsplanung integriert werden. Ob die sanfte Kaisergeburt möglich ist, wird individuell mit den werdenden Eltern besprochen.