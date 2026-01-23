In der DDR war ein neues Spielzeug etwas ganz Besonderes. Viele Kinder warteten lange darauf. Manche Spielsachen wurden echte Klassiker. Welche das waren und ob sie heute noch produziert werden.

Mit ihrem realistischen Zubehör sind Kaufmannsläden in der DDR ein Klassiker in vielen Kinderzimmern gewesen.

Halle (Saale)/Magdeburg/DUR. – Ein neues Spielzeug ist in der DDR für Kinder etwas ganz Besonderes gewesen. Es kam nicht einfach so. Oft stand es lange auf dem Wunschzettel. Dann lag es endlich unter dem Weihnachtsbaum oder wurde zum Schulanfang geschenkt.

Passend zum Thema: Erinnern Sie sich noch? Diese Kinderbücher lagen in fast jedem DDR-Kinderzimmer

Die Spielsachen waren meist einfach gebaut, aber sehr stabil. Sie hielten viele Jahre, oft sogar Jahrzehnte. Viele wurden an jüngere Geschwister oder später an die eigenen Kinder weitergegeben. Einige dieser Spielsachen waren besonders beliebt und sind bis heute unvergessen.

1. Piko: Die Modelleisenbahn, von der DDR-Kinder träumten

Für viele Kinder war sie der größte Traum: eine eigene Modellbahn von Piko. Hergestellt wurde sie im thüringischen Sonneberg, einer Stadt, die in der DDR als wichtiges Zentrum für Spielzeug bekannt war. Wer eine Piko-Lok bekam, hatte oft das "große Geschenk" des Jahres in den Händen. Das war meist zu Weihnachten.

Shopping-Tipp: Piko-Modelleisenbahn direkt online kaufen (*)

Mit dem Klick auf obigen Affiliate-Link erklären Sie Ihre Einwilligung zu einer Übermittlung von Daten an unseren jeweiligen Affiliate-Partner und dessen Datenverarbeitung zur möglichen Provisionsabrechnung zu. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .



Dieser Artikel enthält Produkt-Empfehlungen. Beim Kauf über unsere Affiliate-Links (mit * gekennzeichnet) erhalten wir eine Provision, die unseren unabhängigen Journalismus unterstützt. Hier können Sie mehr über Affiliate Marketing erfahren.



Hinweis: Preise, Aktionen und Rabatte in Onlineshops sind ständig in Bewegung. Daher können wir keine einhundertprozentige Garantie für deren Aktualität in unseren Artikeln geben.

Das Traditionsunternehmen Piko produziert auch heute noch Modellbahnen. (Foto: Imago/Sabine Gudath)

Wenn die Bahn fuhr, entstand eine kleine eigene Welt: das leise Surren des Motors, das Klackern der Räder auf den Schienen. Stundenlang konnte man zuschauen, Weichen umstellen und neue Strecken bauen.

Lesen Sie auch: Zuckertüte, Jugendklubs, Wehrunterricht: Was von der DDR-Kindheit in Erinnerung bleibt

Piko gibt es bis heute. Das Unternehmen besteht seit fast 75 Jahren und beschäftigt derzeit rund 600 Mitarbeiter. Für das Jahr 2026 kündigt der Modellbahnhersteller neue Produkte an.

2. Dreirad Liliput: Das legendäre Kinderfahrzeug aus der DDR

Fast jedes Kind kannte das Dreirad "Liliput". Es sah ganz anders aus als andere Dreiräder: zwei Räder vorne, eines hinten, die Fahrtrichtung wurde mit einem richtigen Lenkrad bestimmt.

Shopping-Tipp: Dreiräder direkt online kaufen (*)

Das Liliput-Dreirad war stabil gebaut und ähnelte einem kleinen Fahrrad. (Foto: Imago/Karina Hessland)

Wie bei einem Fahrrad traten die Kinder in die Pedale. Eine Kette übertrug die Kraft auf das Hinterrad und setzte das Dreirad in Bewegung. Gebaut wurde es in Sachsen-Anhalt im VEB Stahlmöbelbau Haldensleben.

Außerdem interessant: Erinnern Sie sich? Diese besonderen Schulfächer gab es nur in der DDR

In einigen Parks konnte ein Liliput ausgeliehen werden. Dann ging es los: klingeln, Kurven fahren, immer wieder im Kreis. Wer darauf saß, fühlte sich groß und wichtig. Heute gibt es noch originale Modelle – und sogar neue Nachbauten.

3. Kaufmannsladen aus Holz: Der Konsum im Kinderzimmer

Der Kaufmannsladen brachte den "Konsum" ins Kinderzimmer: Holzladen, kleine Schubfächer, winzige Konserven. Viele dieser Läden wurden von Betrieben im Erzgebirge oder in Marienberg hergestellt.

Shopping-Tipp: Kaufmannsladen direkt online kaufen (*)

Der Kaufmannsladen war ein Klassiker im Kinderzimmer der DDR und bot stundenlangen Spielspaß. (Foto: Martin Schutt/dpa)

Hier spielten Kinder nach, was sie aus dem Alltag kannten: abwiegen, kassieren, einpacken. Dazu gehörten auch kleine Papiertüten und Verpackungen aus Papier oder Pappe. Sie fühlten sich an wie im echten Laden.

Lesen Sie auch: "Der kleine Muck": Warum der DDR-Kinderstar plötzlich in den Westen fliehen musste

Oft war der Kaufmannsladen ein großes Geschenk, zum Beispiel zur Einschulung. Heute findet man solche Objekte auf Flohmärkten oder in Sammlungen. Und bei vielen kommen sofort Erinnerungen zurück: zum Beispiel an das leise Knistern der Papiertüten.

4. Formo-Bausteine: Die Lego-Alternative der DDR aus Gotha

Die Formo-Bausteine galten als DDR-Antwort auf Lego. Produziert wurden sie im thüringischen Gotha. Die Steine passten gut zusammen, hielten fest und ließen sich immer wieder neu verbauen. Aus einem Set entstanden Häuser, Bahnhöfe oder kleine Autos. Es gab sogar einen Baukasten zum Palast der Republik.

Shopping-Tipp: Klemmbausteine direkt online kaufen (*)

Das Formo-Modell des Palasts der Republik soll auch gern als Geschenk in den Westen mitgenommen worden sein. (Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild)

Die Preise waren für viele Familien bezahlbar. Viele Kinder bauten damit Stein für Stein ihre eigene kleine Stadt. Die Bausteine werden heute wieder in Gotha hergestellt. Das System orientiert sich stark an den alten DDR-Steinen.

Zudem lesenswert: Die größten Hits des Ostens: Wer kann diese DDR-Lieder noch mitsingen?

5. Pebe-Bausteine: Die starke Konkurrenz

Formo war nicht allein. Ein weiterer großer DDR-Bausteinhersteller hieß Pebe. Die Steine sahen den Formo-Steinen ähnlich, funktionierten aber technisch anders. Beide Systeme waren nicht miteinander kompatibel, weil sie unterschiedliche Maße und Noppenformen nutzten.

Shopping-Tipp: Klemmbausteine direkt online kaufen (*)

Mit Pebe-Bausteinen bauten viele DDR-Kinder ihre ersten Häuser und Fahrzeuge. (Foto: Imago/Karina Hessland)

In manchen Familien führte das zu klaren Fronten: Entweder war man ein Formo-Kind oder ein Pebe-Kind. Pebe-Steine galten als besonders robust und oft etwas klarer geformt.

Lesen Sie auch: Sie gehörten einfach dazu: Diese Kult-Produkte prägten jeden DDR-Haushalt

Manche Baukästen enthielten zusätzliche Teile wie bewegliche Achsen oder spezielle Fenster, die es bei Formo nicht gab. So entstanden ganz unterschiedliche Baustile. Heute existiert Pebe nicht mehr.

6. Elektronikbaukasten: Technikbegeisterung made in DDR

Ein besonderer Schatz für neugierige Kinder war der Elektrobaukasten. Er stammte von volkseigenen Betrieben wie Polytronic oder Piko und fühlte sich an wie ein kleines eigenes Labor. Mit Batterien, Drähten, Klemmen, Schaltern und winzigen Glühlämpchen konnten Kinder selbst ausprobieren, wie Strom fließt.

Shopping-Tipp: Elektronikbaukasten direkt online kaufen (*)

Viele Kinder bauten mit Elektrobaukästen ihre ersten Schaltungen. Solche Kästen sind auch heute noch beliebt. (Foto: Imago/Margit Brettmann)

Alles war einfach erklärt und sicher aufgebaut. Der große Moment kam, wenn das erste Lämpchen leuchtete oder ein Summer piepte. Viele erinnern sich noch heute daran. Für manche war dieser Baukasten der Anfang einer späteren Begeisterung für Technik oder Elektronik.

7. Tierfiguren von Plaho: DDR-Klassiker, die heute selten geworden sind

Wer seinen eigenen Zoo im Kinderzimmer haben wollte, wünschte sich Figuren von Plaho. Das Angebot war groß: darunter Löwen, Panther, Tiger, Steinböcke, Hasen, Kamele, Füchse, Schafe oder Hunde. Hergestellt wurden sie im thüringischen Steinach vom volkseigenen Betrieb VEB Plast- und Holzspielwaren, kurz Plaho.

Außerdem interessant: Kennen Sie sie noch? Diese Vornamen waren in der DDR besonders beliebt

Die Schleich-Tierfiguren zählen heute zu den beliebtesten weltweit und werden jedes Jahr rund 35 Millionen Mal in mehr als 60 Ländern verkauft. (Foto: Imago/Karina Hessland)

Die Tiere waren sehr beliebt, aber nicht immer leicht zu bekommen. Nach der Wiedervereinigung verschwand Plaho trotz eines kurzen Neustart-Versuchs vom Markt; westdeutsche Hersteller wie Schleich setzten sich durch. Heute sind die Plaho-Figuren nur noch im Internet oder auf Flohmärkten zu finden.